El artista norteamericano Mike Farris, ganador de un Grammy, recala en la sala Los Ángeles

El artista norteamericano Mike Farris, ganador de un Grammy, fundador y líder en los 90 de la banda The Screamin' Cheetah Wheelies y poseedor ... de una exitosa carrera en solitario, recale el viernes en la Sala Los Ángeles que reanuda su agenda de conciertos. Farris visita Santander como parte de su gira 'Letters to Spain' que recorre diveas ciudades este mes de octubre. El músico de Tennessee visitará el cine santanderino en formato acústico para ofrecer una velada íntima llena de emoción y sentimiento. Y promete dar un repaso a toda su carrera, desde su nuevo disco, 'The Sound of Muscle Shoals', a los grandes clásicos de Screamin' Cheetah Wheelies. Farris es uno de los artistas americanos más queridos por la afición rockera de nuestro país. La presentación de su último disco 'The Sound of Muscle Shoals', el primero en siete años, es un trabajo que supone la culminación de todas las influencias musicales de Farris y las lecciones de vida aprendidas, grabadas en un lugar que tiene un profundo significado para él, los Fame Studios en Muscle Shoals, Alabama.

Un lugar sagrado para el soul, el rock y el R&B y en colaboración creativa con la icónica Sección Rítmica de Muscle Shoals, cuyos sonidos definieron innumerables clásicos, y acompañado por músicos de sesión locales de primer nivel, Farris produjo un disco creado junto al ejecutivo Rodney Hall, heredero del legado de Fame Studios, en colaboración con Tommy Couch Jr. de Malaco Music Group.

The Sound of Muscle Shoals reinventa el sonido histórico de la región con la voz cruda y conmovedora de Farris como base. «Combinando la fuerza visceral del rock con la profundidad emotiva del gospel, el álbum evoca el espíritu de la época dorada de Muscle Shoals, creando un sonido fresco y atemporal». Composiciones originales y versiones inspiradas tejen un tapiz sonoro que resuena con autenticidad y maestría.

Mike Farris, «el artista de los artistas y el músico de los músicos, celebrado y reverenciado por sus compañeros intérpretes, el líder de los míticos The Screamin' Cheetah Wheelies, una de las mejores voces del planeta rock, convierte su gira de octubre en una de las citas musicales imprescindibles del otoño. En formato íntimo, con su enorme voz y el acompañamiento de una guitarra acústica.

El concierto tendrá lugar a las 20 horas en el escenario santanderino con un precio único de 25 euros. El regreso a España comenzó anoche en Madrid. Son seis conciertos en una gira que se presenta como «una velada acústica retrospectiva que recorre la legendaria carrera del ganador de los premios Grammy y Americana, incluyendo su última joya, The Sound Of Muscle Shoals». Este periplo también celebra sus «20 años de conexión con el país y la gente de su querida España».