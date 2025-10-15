El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mike Farris es un músico venerado en la música de raíces estadounidenses. DM

El artista norteamericano Mike Farris, ganador de un Grammy, recala en la sala Los Ángeles

Fundador y líder en los 90 de la banda The Screamin' Cheetah Wheelies, visita Santander como parte de su gira 'Letters to Spain' que lo llevará por diversas ciudades

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Miércoles, 15 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El artista norteamericano Mike Farris, ganador de un Grammy, fundador y líder en los 90 de la banda The Screamin' Cheetah Wheelies y poseedor ... de una exitosa carrera en solitario, recale el viernes en la Sala Los Ángeles que reanuda su agenda de conciertos. Farris visita Santander como parte de su gira 'Letters to Spain' que recorre diveas ciudades este mes de octubre. El músico de Tennessee visitará el cine santanderino en formato acústico para ofrecer una velada íntima llena de emoción y sentimiento. Y promete dar un repaso a toda su carrera, desde su nuevo disco, 'The Sound of Muscle Shoals', a los grandes clásicos de Screamin' Cheetah Wheelies. Farris es uno de los artistas americanos más queridos por la afición rockera de nuestro país. La presentación de su último disco 'The Sound of Muscle Shoals', el primero en siete años, es un trabajo que supone la culminación de todas las influencias musicales de Farris y las lecciones de vida aprendidas, grabadas en un lugar que tiene un profundo significado para él, los Fame Studios en Muscle Shoals, Alabama.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Alvia Santander-Madrid parado por un atropello mortal cerca de Valladolid reanuda la marcha
  2. 2

    Un nuevo estadio para un nuevo Sardinero
  3. 3 La salida desde la rotonda de La Marga hacia Marqués de la Hermida estará cortada al tráfico este miércoles por obras
  4. 4

    «Van a tener que talar los árboles. Son ellos o que se hundan nuestras casas»
  5. 5

    La Reserva mantiene el ritmo de capturas
  6. 6

    Santander limitará el horario de las terrazas hasta las 00.30 horas, excepto en Semana Grande, que se amplía dos horas
  7. 7

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  8. 8

    La alcaldesa de Santander desoye a los vecinos y continúa con la modificación del aparcamiento de Mataleñas
  9. 9 ¿Qué te parece el proyecto del Racing de remodelación de los Campos de Sport?
  10. 10

    El personal de Anatomía Patológica de Valdecilla urge «protección» para las víctimas de las condenadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El artista norteamericano Mike Farris, ganador de un Grammy, recala en la sala Los Ángeles

El artista norteamericano Mike Farris, ganador de un Grammy, recala en la sala Los Ángeles