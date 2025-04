Camela y su gira '+30' llegan al Palacio de Deportes y la Biblioteca suena a música de cine

Pilar González Ruiz Santander Viernes, 25 de abril 2025, 07:21 | Actualizado 07:27h. Comenta Compartir

Si notan cierta sensación de cosquilleo, no les queda duda; son las opciones de música en directo que se abren para el fin de semana.

Esta noche, Warhaus, el proyecto en solitario de Maarten Devoldere recala en Escenario Santander con su nuevo álbum, 'Karaoke Moon'. (20.30 horas).

Con el hardcore y el post punk como seña de identidad, Producciones Tudancas proponen, en la sala Rock Beer The New, el concierto de Kuma No Motor, Sexta Extinción y Archipiélago (20.30 horas).

El pop de los 80 y 90 protagonizará la Escuela de Calor de El Almacén de Little Bobby como cada viernes (21.00 horas) y en la sala Niágara, tributo a Extremoduro con Gato Ventura y Extremo (22.00 horas).

Mañana, Annie Chambers (arpa) y Borja Feal (Flauta, gaita…) propondrán un viaje desde la Biblioteca Central de Cantabria hasta la banda sonora de diferentes películas icónicas, dentro del ciclo Música en la Plaza (20.00 horas).

En Escenario Santander, noche de tributos a La Oreja de Van Gogh, El Canto del Loco y Hombres G con Dulce Locura, Peter Pan y Los chicos cocodrilo (20.30 horas).

En el New estarán dos bandas madrileñas, Jíbaros, con su último LP, 'De mal en peor' y Jabatos (20.30 horas) y Perrocks The Nashville en el Hostal Montecarlo de Colindres a la misma hora.

Otro género y otro lugar: el bar Bolero acoge un nueva sesión de la Country Swing Reunión con The Happy´s como banda base. (21.00 horas).

A la misma hora, en la sala New Moon de Torrelavega, llega desde Madrid Talleres Molina con su nuevo disco, 'Allegro Ma Non Troppo'. Acompañados por Los Retro. (21.00 horas)

Y lo que, como suele ocurrir, será una fiesta para el público entregado: Camela llega con su gira '+30' al Palacio de los Deportes (22.30 horas).

La sesión vermú del domingo en El Reino Ecobar de Cabezón de la Sal contará con Hoot´n´Holler, el proyecto del productor y músico Michael Lee Wolfe y la cantante Puri Penín. En La Isla pondrán la música The Perdidos al Río (13.30 horas)

El domingo, La Camaruca Workshop celebra una nueva escucha de vinilos en el Centro Cultural Montaraz (17.30 horas) y por la tarde, Magna Soul estarán en La Viga (20.30 horas) sesión de Micro Abierto en el Bar Rvbicón para quien quiera participar con su disciplina. Desde las 20.30 horas.