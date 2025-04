«Los cántabros están deseando compartir un buen rato en torno a la música clásica»

En la tarde de ayer, setenta personas tuvieron en Castro Urdiales su primer acercamiento a la música que se ofrecerá este mes de agosto en ... el Festival Internacional de Santander. Esta tarde -ya en la capital de Cantabria y a las 19.00 horas- otras trescientas harán lo propio en el Casyc. El artífice de todo ello es el profesor Fernando Palacios, divulgador experto en música clásica, a quien un año más el FIS ha encargado una primera aproximación de algunas de las obras que se escucharán en el Palacio de Festivales en la próxima edición. Desde Castro Urdiales, Palacios reconocía ayer estar más que encantado de reencontrarse con los asistentes a este ciclo, porque son muchos los que repiten año tras año, y contarles muchas cosas sobre el compositor barroco de Händel, «el músico absoluto» al que dedica las primeras sesiones. Además de Castro y Santander, Palacios se desplazará mañana, jueves, a San Vicente donde ya se han inscrito más de cien personas. «Y esto no deja de sorprenderme, porque a lo largo del año imparto muchas charlas de este tipo por toda España, pero ninguna con la respuesta de Cantabria. Que en un pueblo tan pequeño como el de San Vicente haya este interés por la música clásica me asombra y maravilla», comenta.

Seguramente en su forma de plantear estas charlas activas, talleres «o cómo quieran llamarlas porque entiendo que es muy difícil de definir» está el éxito de esta convocatoria que, en esta edición, se lleva a cabo por primera vez en La Residencia de Castro Urdiales. «Era una petición repetida de muchas de las personas que se desplazaban desde Castro hasta Santander en años anteriores» reconoce Palacios. Una solicitud que la dirección del Festival -en su vocación por incrementar actividades, dotar de contenido a su presencia ciudadana y lograr una mayor implicación de la sociedad en la que se integra, en palabras de Cosme Marina- no solo ha añadido a esta ciudad en el programa pues ya se ha organizado un ciclo similar en Reinosa que impartirá, también por primera vez, Gustavo Moral.

A Fernando Palacios, además de asombrarle la respuesta de la convocatoria en cuanto a presencia se refiere, le sigue impresionado la receptividad del aforo. «Es un público que siempre está dispuesto a participar, a comentar lo que expongo, a cantar. Se nota que los cántabros están deseando compartir un buen rato en torno a la música clásica», asegura y así poco a poco, además, se fragua una relación más estrecha de Cantabria con el Festival que va más allá de su asistencia al espectáculo el mismo día de la representación.

El experto en música clásica, que ya lleva una década dirigiendo este actividad, también reconoce que aunque las charlas, gratuitas aunque es necesario inscribirse, están abiertas a todos los públicos, «mucha de la gente que viene habitualmente, sabe de lo lindo de los compositores que abordamos, pero asiste por el placer de compartir».

Pero no quiere que esto desanime a nadie y asegura que todos los que tengan cierto interés por este tipo de música pueden asistir, independientemente de los conocimientos que tengan y recuerda que para poder asistir en Santander, organizados por el FIS en colaboración con el Ayuntamiento de la capital y la Fundación Caja Cantabria, es necesario inscribirse online, o a través del código QR presente en los carteles promocionales. En el caso de las conferencias de San Vicente, en las que participa el Consistorio de la localidad, la inscripción se realizará tanto en la oficina de turismo como o por vía telefónica y quienes deseen inscribirse en Castro Urdiales podrán hacerlo escaneando el código QR presente en los carteles.

«Desde el FIS cada año, me adelantan, en secreto, parte de la programación de la edición, para que yo pueda preparar estas charlas y procuro abordar cada año aspectos nuevos que no haya tratado anteriormente», afirma. En este tenía muy claro los tres compositores sobre los que abordará sus ponencias que tienen una duración de sesenta minutos y que se desarrollan durante tres días. Abril está dedicado al genio barroco «que hemos llamado el músico absoluto porque tocó todos palos» y en mayo, en las tres sedes acercará a los asistentes a Johannes Brahms'. «De este músico hay incluso debates de si ha sido el mejor compositor de la Historia». En cuanto al último compositor del que disertará este divulgador, Dmitri Shostakóvich, reconoce que «se puede decir que es el gran sinfonista de moda y que después de todo lo que tuvo el sufrimiento que tuvo pasar con Stalin, supo plasmar en sus obras no solo lo que estaba ocurriendo en la Unión Soviética, sino en el resto del mundo».