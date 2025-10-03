El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nick Fewings

DMúsica

Combat Rock, una aproximación a la historia del punk en Inder Espacio

Propuestas ·

Durante toda la jornada se realizarán diversas actividades como pinchadas o venta de vinilos, fanzines y otros materiales

DMúsica *

DMúsica *

Viernes, 3 de octubre 2025, 14:57

Comenta

Este sábado, nueva edición del evento Combat Rock, que incluye la exposición 'Vibrante Independencia, Rock Scene' y diversas actividades en un sólo día. Sesiones Dj, venta de vinilos, camisetas, prints, fanzines, carteles, revistas de colección, etc. Desde las 12.00 hasta las 20.00 horas en Inder Espacio (C/ Sol).

Esta nueva edición que se exhibe en un solo día está planteada como una aproximación a la rica historia visual que acompaña a la evolución del punk. El activismo gráfico en sus múltiples manifestaciones constituye el eje de esta propuesta.

Intervienen 13 artistas de diferentes latitudes, podrás encontrar los últimos vinilos editados del género, camisetas en edición limitada y de bandas emblemáticas, Prints y carteles de artistas locales, cárteles de bandas punk y rock, revistas y libros coleccionables, y sesiones Dj durante toda la jornada. Además se presentarán las últimas novedades de Motos Honda y de cervezas la Grúa.

A las 18.00 h tendrá lugar una visita guiada a través de la exposición, en la que podrás escuchar las anécdotas y vivencias que contarán algunos de los artistas presentes.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Operado en Valdecilla un niño de 4 años tras ser mordido en el cuello por un perro en Ramales
  2. 2

    La mujer que Valdecilla dio por muerta
  3. 3 El aroma de café conquista la calle San Francisco
  4. 4

    Bezana repite como el municipio más rico, pero la renta se dispara en Ribamontán al Mar
  5. 5

    Santander aprobará la Zona de Bajas Emisiones en un pleno extraordinario el próximo martes
  6. 6

    Perros envenenados en Islares: «Me advirtieron del peligro y cuando miré a Tommy ya no se sostenía en pie»
  7. 7 Ramales sancionará a la Seguridad Social por el abandono de la finca de Trefilería
  8. 8

    Las protestas contra Israel llegan a Santander para pedir «el fin del genocidio»
  9. 9 Los médicos cántabros están llamados hoy a una nueva jornada de huelga en todo el país
  10. 10

    Veinte meses de prisión por traficar con cocaína en su peluquería de Santander

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Combat Rock, una aproximación a la historia del punk en Inder Espacio

Combat Rock, una aproximación a la historia del punk en Inder Espacio