Este sábado, nueva edición del evento Combat Rock, que incluye la exposición 'Vibrante Independencia, Rock Scene' y diversas actividades en un sólo día. Sesiones Dj, venta de vinilos, camisetas, prints, fanzines, carteles, revistas de colección, etc. Desde las 12.00 hasta las 20.00 horas en Inder Espacio (C/ Sol).

Esta nueva edición que se exhibe en un solo día está planteada como una aproximación a la rica historia visual que acompaña a la evolución del punk. El activismo gráfico en sus múltiples manifestaciones constituye el eje de esta propuesta.

Intervienen 13 artistas de diferentes latitudes, podrás encontrar los últimos vinilos editados del género, camisetas en edición limitada y de bandas emblemáticas, Prints y carteles de artistas locales, cárteles de bandas punk y rock, revistas y libros coleccionables, y sesiones Dj durante toda la jornada. Además se presentarán las últimas novedades de Motos Honda y de cervezas la Grúa.

A las 18.00 h tendrá lugar una visita guiada a través de la exposición, en la que podrás escuchar las anécdotas y vivencias que contarán algunos de los artistas presentes.

