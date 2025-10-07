La Camerata Coral y el Ensemble UC interpretarán 'Sacred Concert' de Duke Ellington en el Teatro Concha Espina

Las dos formaciones musicales estables de la Universidad de Cantabria (UC), la Camerata Coral y el Ensemble UC, volverán a actuar juntas para interpretar la ... singular obra compositor norteamericano Duke Ellington, el próximo jueves 9 de octubre, a las 20.30 horas, en el Teatro Concha Espina de Torrelavega. Esta actuación se enmarca dentro del convenio de colaboración entre la Universidad de Cantabria y el Parlamento regional para impulsar actividades culturales conjuntas.

'Sacred Concert' es una colección de tres obras de carácter espiritual que Ellington compuso entre las décadas de 1960 y 1970. No se trata de música litúrgica, sino de una creación enmarcada en el estilo jazzístico que hizo célebre al compositor, con textos que abordan temas religiosos. En esta ocasión las formaciones universitarias interpretarán el segundo de los conciertos, escrito en 1968, un año especialmente convulso en la historia de Estados Unidos por los trágicos acontecimientos relacionados con los derechos civiles, entre ellos los asesinatos de Martin Luther King y Robert Kennedy.

Considerado uno de los grandes innovadores del jazz, Duke Ellington alcanzó la fama por sus arreglos y composiciones para Big Band en los años treinta. Su célebre lema, 'Beyond Category' ('Más allá de las categorías'), refleja su espíritu creativo y su afán por trascender los límites del género. En esa búsqueda, y ya convertido en una leyenda, compuso las obras que integran Sacred Concert con motivo de la inauguración de la Catedral de San Francisco, llegando a afirmar que se trataba de «la cosa más importante que he hecho jamás». Esta obra apenas se ha interpretado en España. En Cantabria se escuuchó por primera vez en directo durante el concierto de Navidad organizado por el Aula de Música de la UC el pasado diciembre, lo que otorga a esta cita un interés especial.

El Ensemble UC estará dirigido por Víctor Aja, y la Camerata Coral, por Raúl Suárez. La Camerata Coral es una de las agrupaciones corales más destacadas del norte de España, con más de cincuenta años de trayectoria. Su repertorio abarca desde obras contemporáneas, como La Isla Desolada de Tomás Marco, hasta misas y pasiones de Bach y Mozart, además de piezas del Renacimiento y arreglos de canciones populares. Por su parte, el Ensemble Universidad de Cantabria lleva quince años reuniendo a músicos profesionales y aficionados en torno a repertorios muy variados, que van desde canciones tradicionales de distintas partes del mundo hasta bandas sonoras y temas pop. En la actualidad, está formado por quince integrantes.