El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Foto de archivo de Ensemble UC. DM
DMúsica

La Camerata Coral y el Ensemble UC interpretarán 'Sacred Concert' de Duke Ellington en el Teatro Concha Espina

Las dos formaciones musicales estables de la Universidad de Cantabria ofrecerán un concierto el próximo jueves 9 de octubre, a las 20.30 horas, en Torrelavega

Blanca Carbonell

Blanca Carbonell

Santander

Martes, 7 de octubre 2025, 15:27

Comenta

Las dos formaciones musicales estables de la Universidad de Cantabria (UC), la Camerata Coral y el Ensemble UC, volverán a actuar juntas para interpretar la ... singular obra compositor norteamericano Duke Ellington, el próximo jueves 9 de octubre, a las 20.30 horas, en el Teatro Concha Espina de Torrelavega. Esta actuación se enmarca dentro del convenio de colaboración entre la Universidad de Cantabria y el Parlamento regional para impulsar actividades culturales conjuntas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La consultora RedLines rompe con el PRC y le aconseja que se distancie del sanchismo
  2. 2 Aromas de especialidad en el Mercado de la Esperanza
  3. 3 Quique Setién abandona el Beijing Guoan chino
  4. 4

    Un accidente deja cinco jabalíes muertos en la carretera que une Comillas y Cabezón de la Sal
  5. 5

    Desvalijada la extinta piscifactoría de Pesués
  6. 6

    Dos plantas en peligro de extinción obligan a adaptar la obra de los eólicos en El Escudo
  7. 7

    Las dos constructoras de teleféricos más fuertes del mundo pugnarán por Vega de Pas
  8. 8

    Cinco rutas por Cantabria para un fin de semana de otoño
  9. 9

    Ascienden a 3.907 las cántabras que se han hecho la mamografía de cribado y esperan resultados
  10. 10

    De la emoción a la alegría

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La Camerata Coral y el Ensemble UC interpretarán 'Sacred Concert' de Duke Ellington en el Teatro Concha Espina

La Camerata Coral y el Ensemble UC interpretarán &#039;Sacred Concert&#039; de Duke Ellington en el Teatro Concha Espina