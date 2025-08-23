Un concierto bajo las estrellas con Alejandro Fernández

Las rancheras ejercieron su reinado anoche en el recinto exterior de la Virgen del Mar de la mano del cantante Alejandro Fernández. El mexicano, que ... se encuentra en España con motivo de su última gira, ofreció un espectáculo por todo lo alto que ninguno de los asistentes olvidará en mucho tiempo.

A eso de las 21.00 horas -hora y media antes de que comenzara oficialmente el concierto-, toda la zona ya estaba a rebosar de gente haciendo cola para asegurarse los mejores sitios, tanto en el área VIP como en la pista general. Acudieron a la cita 5.500 personas, que no es poca cosa, pero el recinto estaba más que preparado: multitud de 'food trucks', bares para hacerse con una copa, baños portátiles... Anoche, la Virgen del Mar se transformó en una comunidad, en una pequeña ciudad cuyos habitantes sabían lo que querían: fiesta, diversión, camaradería y música. Y Alejandro Fernández no decepcionó.

Aunque con un poco de retraso, a las 22.40 horas, entre luces rojas y una banda de mariachis, emergió por fin el cantante. Ataviado con un traje de charro negro, inauguró la velada con 'Que seas muy feliz'. Entre sonrisas cómplices con el público y apabullantes aplausos, Fernández interpretó algunos de sus mayores éxitos, como 'Me dediqué a perderte', 'Se me va la voz' o su himno junto a Christina Aguilera, 'Hoy tengo ganas de ti'. Si bien es cierto que el mexicano lo dio todo en el escenario, el público no se quedó atrás. Santander se volcó de lleno en la actuación, cantando, bailando y riendo junto al artista.

«No tengo palabras para esto», confesó Fernández. «Gente que me recibe como si estuviera en casa. Y un lugar tan bonito con gente así. Gracias por sus aplausos y por todo. ¡Que viva España! ¡Viva México!».

También hubo espacio para canciones más emotivas, algunas en honor a Vicente Fernández, icono de la música mexicana y padre del artista. «Vamos a recordar al viejo con esta canción», anunció. «Si se la saben, acompáñenme a cantarla». Segundos después, 'Estos celos' retumbó en toda la Virgen del Mar. Posteriormente, 'Lástima que seas ajena'. Y, para colmar de emoción el evento, 'Tantita pena' y 'Abrázame'.

Poco después de alcanzar la mitad de la velada, 'El Potrillo' dejó que su increíble banda se luciera bajo los focos mientras él realizaba un cambio de vestuario. Optó por una de las sudaderas que se vendían en los puestos de merchandising y unos pantalones de cuero, con pañuelo rojo al cuello y sin abandonar el clásico sombrero. El espectáculo continuó con 'Me está doliendo', 'Un millón de primaveras' y 'Canta corazón', entre otras. Y nadie quiso perderse el gran final.

A las 00.25 horas, aproximadamente, Alejandro Fernández abandonó el escenario. El clásico 'me voy, pero en realidad no me voy'. «¡Otra, otra, otra!», clamó la audiencia. Dicho y hecho. Los focos volvieron a resplandecer y los visuales de temática mexicana, vibrantes y enérgicos, inundaron de nuevo el escenario y las tres pantallas dispuestas para que todo el mundo pudiera disfrutar del show. El cierre definitivo llegó con 'Como quien pierde a una estrella', seguido de un mensaje de agradecimiento: «¡Viva Santander! Muchísimas gracias, os quiero mucho. Gracias por esta noche mágica, me voy encantado. ¡Nos vemos!».

Una promesa a la que tanto el público, como el propio Alejandro Fernández, se aferrarán hasta su regreso.