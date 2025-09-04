Escenario Santander regresa con un doble homenaje a las bandas Iron Maiden y AC/DC

Guillermo Balbona Santander Jueves, 4 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Escenario Santander, sala de conciertos y actividades vinculadas a la música dependiente de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Santander, estrena nueva temporada y lo hace con un doble cartel para rendir admiración a dos grandes bandas, Iron Maiden y AD/DC. Los espectáculos tributo en las salas de conciertos han experimentado un notable auge en los últimos años, consolidándose como una de las propuestas más demandadas por el público. Según cifras del sector, en 2023 el mercado de tributos creció un 25%, con ejemplos destacados como los homenajes a Queen, Pink Floyd y Led Zeppelin. Este fenómeno «refleja la fuerte conexión emocional y nostalgia que generan estas bandas tributo en el público, consolidándose como una opción accesible y divertida para todos». El próximo sábado, a las 20.30 horas, AB/CD y Santuario ofrecen un doble show llevando a escena dos bandas: los Hits de AC/DC y el Live After Death de Iron Maiden, respectivamente. Iron Maiden es una de las bandas de heavy metal más influyentes y reconocidas del mundo, fundada en 1975 en Londres por Steve Harris. Con su característico sonido potente y sus letras épicas, revolucionó el género con álbumes icónicos como 'The Number of the Beast', y 'Seventh Son of a Seventh Son'. AC/DC, originarios de Australia y formados en 1973 por los hermanos Malcolm y Angus Young, son una de las bandas de rock más icónicas y duraderas de la historia. Con su estilo caracterizado por riffs pesados y la potente voz de Bon Scott y posteriormente Brian Johnson, crearon himnos como 'Back in Black' y 'Highway to Hell'.

El próximo sábado también llega 'Cielos' al Castillo de Argüeso con dos shows musicales. Llega la quinta edición de este festival. Los protagonistas son el Tubular Tribute Mike Oldfield, a las 22 horas, una celebración musical dedicada a la obra del célebre compositor y músico británico. El grupo rinde homenaje a los icónicos álbumes de Oldfield, especialmente su obra maestra 'Tubular Bells'. Antes, a las 20.30 horas, turno para Chronologie Show Jean Michel Jarre, un grupo que celebra la innovación musical de Jarre, pionero de la música electrónica.