El cantautor cántabro Ángel Stánich Bitsanz

La 'Gira (Aún) sin nombre' de Ángel Stanich llega a Santander en diciembre

El cantante, que ultima los detalles de su cuarto disco, recalará en su habitual concierto de despedida del año, el día 27, en Escenario Santander

Lunes, 8 de septiembre 2025, 15:19

El tradicional concierto con el que Ángel Stanich despide el año en casa, en Cantabria, será fiel a su cita este año, pero llegará con novedades. Y es que para ese 27 de diciembre (Escenario Santander), el cantautor tendrá ya material nuevo y nueva gira.

Tras algunos compromisos estivales el artista se recluye de nuevo para ultimar lo que será su cuarto álbum, mientras anuncia una 'Gira (Aún) Sin Nombre', de la que sí sabemos que iniciará en otoño: el 6 de noviembre, nada menos que en La Riviera (Madrid).

A partir de ahí, más de 20 fechas confirmadas le harán dar junto a su banda una nueva vuelta a la geografía. Pero, en lo que respecta al título de este tour, por el momento, mutis... Lo de Stanich y el hermetismo sí que no tiene nombre.

