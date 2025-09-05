Pilar González Ruiz Santander Viernes, 5 de septiembre 2025, 15:14 Comenta Compartir

Más de 3.000 canciones escribió Woodrow Wilson 'Woody' Guthrie, compositor cuyo legado ha sido reivindicado por cientos de artistas posteriores y, por qué no, también por su familia. Serán su herederas, la banda texana Guthrie Family Singers quienes abran el próximo lunes la décima edición del ciclo Cajas de Música. Los Huesos de Portobello miran de nuevo al rock y folk sureño y completan el cartel con Dan Bern, desde Iowa, junto a la cantautora canadiense Orit Shimoni, en octubre, Katie Spencer,en una de sus tres únicas fechas en España, Lilly Hiatt, hija de otro de los pesos pesados de la música americana de raiz, John Hiatt y Tim Easton en noviembre y Jodie Cash cerrando el ciclo en diciembre.

Sarah Lee Guthrie, Robin y Serena Guthrie combinan folk, country, gospel y el espíritu de los girl groups. Originarias de Massachusetts y establecidas actualmente en Austin, Texas, Guthrie Family Singers transmiten el legado familiar heredado de una leyenda como Woody Guthrie. Al frente de la banda está Sarah, hija de Arlo y nieta de Woody, que ha rodado primero en solitario y ahora junto a su hija Robin y su sobrina Serena.

La segunda cita de las Cajas de Música será un doble cartel que unirá a Dan Bern y Orit Shimoni. El legendario rockero de Iowa es un prolífico músico con más de treinta álbumes a sus espaldas, y temas tan rotundos como 'Jerusalem', 'Marilyn' y 'Tiger Woods'. Su último disco, en 2019, fue 'Regent Street'.

Calendario 8 de septiembre. Guthrie Family Singers. Little Bobby,

9 de octubre. Dan Bern y Orit Shimoni. Little Bobby.

5 de noviembre. Katie Spencer. Centro Cívico Tacabalera

9 de noviembre. Lilly Hiatt con banda. Little Bobby

20 de noviembre. Tim Easton. Little Bobby.

7 de diciembre. Jodie Cash

Orit Shimoni es una artista canadiense considerada como una de las más brillantes vocalistas y letristas del panorama actual. En gira constante por el mundo, ha sido comparada con Neko Case, Leonard Cohen, Patti Smith y Rosanne Cash.

Desde Reino Unido, Katie Spencer hará en Santander, el 5 de noviembre, la primera de sus fechas europeas presentando el nuevo trabajo 'What love is', que publica en octubre. Mezcla de folk y jazz, su buen gusto queda una vez más palpable en los singles de adelanto del trabajo, 'Cold Stone' y 'Come Back and Find Me'.

Y más lazos familiares. El 9 de noviembre será el turno de Lilly Hiatt. que llega junto a su banda al completo para presentar su último álbum, 'Forever', que publicó este mismo año. acida en Los Ángeles, creció en una pequeña granja de Nashville junto su padre, el legendario John Hiatt. Su madre era la editora de sonido de cine Isabella Wood. La cantante despuntó en 2017 y ha compartido escenario con John Prine, Drive By Truckers, Margo Price o Hiss Golden Messenger.

Poco después, el día 20 de noviembre, repetirá en el ciclo, desde Boston Tim Easton. Virtuoso de la guitarra y brillante songwriter, un referente de la canción americana que cuenta con el respeto y la admiración de figuras como Wilco, Mark Olson o Lucinda Williams, con quienes ha colaborado en diferentes ocasiones. De hecho, tanto los miembros de Wilco como Mike Campbell han participado en sus discos.

Easton forjó su propio sonido viajando durante una década como trovador por Europa. Regresó a Estados Unidos y en 2013 se estableció en Nashville, donde grabó varios discos más minimalistas y en 2023 relanzó su disco debut, 'Special 20' y 'North Americana Songwriter' con grabaciones acústicas. El año que viene publicará 'Firehouse' y antes, pasará por Cajas de Música para repasar sus tres décadas de trayectoria.

El cierre del ciclo recae en esta edición en Jodie Cash, que llega en formato dúo para presentar 'My Senses', su último álbum de estudio. Hija de los míticos Los Bombarderos, formación clave de la escena rockera española de los años ochenta y noventa. Desde niña, su banda sonora incluyó a gigantes del género como Willie Nelson, Eagles, Creedence Clearwater Revival y Loretta Lynn.

En 2018 fue galardonada como 'Mejor Artista Nacional de Música Americana' por la Spanish Line Dance Association y ha abierto para grandes como Stacie Collins o Sara Lee Guthrie, precisamente, cerrando un círculo de inicio y cierre de este ciclo.

Los conciertos del ciclo se llevarán a cabo en Little Bobby a las 20.30 horas, excepto el de Katie Spencer, que tendrá lugar en el Centro Cívico Tabacalera con entrada gratuita hasta completar aforo. Las entradas para el resto de conciertos pueden adquirirse en mutick.com y en 3er Tiempo, El mono que chilla y Terminal Sur.