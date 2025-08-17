El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
J.M.L.
Soundcity

Indie noventero para cerrar un festival único

Teenage Fanclub, héroes de los noventa, referentes para los grupos posteriores y grupo inclasificable que transita por varios géneros entre el power pop y el shoegaze

Javier Menéndez Llamazares

Javier Menéndez Llamazares

Domingo, 17 de agosto 2025, 10:56

Cierre de lujo para una nueva edición de un festival excepcional, el Soundcity, que para la sesión de cierre volvió a congregar a un gran ... cantidad de público; aunque algo menos que en las dos jornadas precedentes. Tras el punk-rock y el indie patrio, el sábado era el turno del plato fuerte del cartel, Teenage Fanclub. Héroes de los noventa, referentes para los grupos posteriores y grupo inclasificable que transita por varios géneros entre el power pop y el shoegaze, los escoceses son una banda de culto, con todo lo que ello significa. Es decir, imprescindibles pero para una inmensa minoría.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El humo de los incendios de León obliga a cerrar el teleférico y a prohibir las rutas en los Picos de Europa
  2. 2 El Gobierno regional prevé iniciar el derribo de la Residencia «en semanas»
  3. 3

    Medio millar de personas se concentran contra el parking de autocaravanas de Mataleñas: «Aquí, no»
  4. 4 San Roque, protagonista
  5. 5 El cupón de verano de la ONCE deja un millón de euros en Santoña y otro millón en Cabezón de la Sal
  6. 6

    Vecinos de la playa de San Vicente piden medidas contra las autocaravanas
  7. 7

    Los Campos de Sport hacen el agosto
  8. 8 El cupón de verano de la ONCE deja un millón de euros en Santoña y otro millón en Cabezón de la Sal
  9. 9

    Un paseo abrasador a las dos de la tarde
  10. 10

    La Marmita de Laredo vuelve al puerto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Indie noventero para cerrar un festival único

Indie noventero para cerrar un festival único