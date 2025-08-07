Javi Lost lleva esta tarde sus temas de espíritu folk rock a La Vorágine

El compositor, guitarrista y cantante cántabro Javi Lost publicó en 2023 'Time to move on', canciones de raíz americana. Después llegaría 'Asenderear', en abril de ... este año, que ocupa ahora un lugar central en su repertorio en directo. Un cambio de registro, cantando en español, en la trayectoria de un músico acostumbrado a moverse en sonoridades anglosajonas, que encajan con sus preferencias rítmicas, alojadas en el universo de la americana.

Esta tarde, a las 20.00 horas, llega al escenario en formato íntimo de la Librería La Vorágine para ofrecer un concierto gratuito hasta completar aforo, en el que compartirá con el público esas canciones en castellano y también su repertorio previo. El cambio es también una forma de conectar más con la gente. «Quiero que el mensaje que lancen las canciones llegue de manera instantánea, casi inconscientemente», decía hace unos meses. El objetivo sigue siendo crear una historia.

Mientras lleva sus canciones al directo, ultima los detalles de su nuevo disco, producido por Pablo Cano y del que ya adelanta que tendrá «un enfoque muy diferente, más espontáneo y directo». Su propuesta musical combina los paisajes sonoros del pop‑rock con la tradición folk norteamericana, utilizando guitarras acústica, resonadora (dobro) y de 12 cuerdas para crear atmósferas evocadoras que se mueven entre lo oscuro y lo luminoso.

«En directo siempre pasan cosas» y uno no sabe cuando termina de hacer retoques a las canciones que parecían terminadas defiende el creador cántabro. Javi Lost ofrece con este concierto una oportunidad única de oír su evolución más reciente, en un entorno cercano y compartido. Un concierto para sentir la música en estado puro, en un espacio que ya resulta familiar para el artista.