Javi Lost lleva esta tarde sus temas de espíritu folk rock a La Vorágine
El compositor cántabro, que combina inglés y español en sus letras, ultima los detalles de su próximo álbum
Santander
Jueves, 7 de agosto 2025, 07:51
El compositor, guitarrista y cantante cántabro Javi Lost publicó en 2023 'Time to move on', canciones de raíz americana. Después llegaría 'Asenderear', en abril de ... este año, que ocupa ahora un lugar central en su repertorio en directo. Un cambio de registro, cantando en español, en la trayectoria de un músico acostumbrado a moverse en sonoridades anglosajonas, que encajan con sus preferencias rítmicas, alojadas en el universo de la americana.
Esta tarde, a las 20.00 horas, llega al escenario en formato íntimo de la Librería La Vorágine para ofrecer un concierto gratuito hasta completar aforo, en el que compartirá con el público esas canciones en castellano y también su repertorio previo. El cambio es también una forma de conectar más con la gente. «Quiero que el mensaje que lancen las canciones llegue de manera instantánea, casi inconscientemente», decía hace unos meses. El objetivo sigue siendo crear una historia.
Mientras lleva sus canciones al directo, ultima los detalles de su nuevo disco, producido por Pablo Cano y del que ya adelanta que tendrá «un enfoque muy diferente, más espontáneo y directo». Su propuesta musical combina los paisajes sonoros del pop‑rock con la tradición folk norteamericana, utilizando guitarras acústica, resonadora (dobro) y de 12 cuerdas para crear atmósferas evocadoras que se mueven entre lo oscuro y lo luminoso.
«En directo siempre pasan cosas» y uno no sabe cuando termina de hacer retoques a las canciones que parecían terminadas defiende el creador cántabro. Javi Lost ofrece con este concierto una oportunidad única de oír su evolución más reciente, en un entorno cercano y compartido. Un concierto para sentir la música en estado puro, en un espacio que ya resulta familiar para el artista.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.