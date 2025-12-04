Juaninacka& Ciclo presentan 'Buenos tiempos' en la sala Niágara

DMúsica * Jueves, 4 de diciembre 2025, 15:53 Comenta Compartir

El «maestro de maestros» del hip hop, Juaninacka lanza su último trabajo, 'Buenos tiempos', desde el sello malagueño Ruanda Records (Elphomega, Guerrita, Faenna & Manu Beats, Escandaloso Xpósito, Dheformer Galinier...) y lo presentará mañana en la sala Niágara (21.30 horas).

La obra está compuesta por 12 canciones producidas íntegramente por Ciclo, acompañando en los arreglos su círculo musical de confianza. Y en cuanto a ese círculo de confianza, el concierto de mañana dará paso a una sesión a cargo de Dj Uve.

El legendario MC, considerado por muchos como no de los mayores letristas de la historia del rap español, vuelve con un adulto, refinado y reconfortante remedio contra los tiempos desconcertantes en los que vivimos.

'Buenos Tiempos' atraviesa un arco que va de Las nubes de Aristófanes a 'El tiempo de la promesa' de Marina Garcés. Es el álbum que mira de frente y contesta sin tapujos a la necedad de la hipocresía, el cinismo, banalidad e individualismo de esta sociedad, en la que el algoritmo y la IA sustituyen las necesidades e inquietudes más esenciales.

Juaninacka propone no sólo un viaje, sino hacernos conscientes del viaje que es la vida, con sus blancos, sus negros, sus grises.