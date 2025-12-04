El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
DMúsica

Juaninacka& Ciclo presentan 'Buenos tiempos' en la sala Niágara

El concierto de este viernes contará con una sesión a cargo de Dj Uve

DMúsica *

DMúsica *

Jueves, 4 de diciembre 2025, 15:53

Comenta

El «maestro de maestros» del hip hop, Juaninacka lanza su último trabajo, 'Buenos tiempos', desde el sello malagueño Ruanda Records (Elphomega, Guerrita, Faenna & Manu Beats, Escandaloso Xpósito, Dheformer Galinier...) y lo presentará mañana en la sala Niágara (21.30 horas).

La obra está compuesta por 12 canciones producidas íntegramente por Ciclo, acompañando en los arreglos su círculo musical de confianza. Y en cuanto a ese círculo de confianza, el concierto de mañana dará paso a una sesión a cargo de Dj Uve.

El legendario MC, considerado por muchos como no de los mayores letristas de la historia del rap español, vuelve con un adulto, refinado y reconfortante remedio contra los tiempos desconcertantes en los que vivimos.

'Buenos Tiempos' atraviesa un arco que va de Las nubes de Aristófanes a 'El tiempo de la promesa' de Marina Garcés. Es el álbum que mira de frente y contesta sin tapujos a la necedad de la hipocresía, el cinismo, banalidad e individualismo de esta sociedad, en la que el algoritmo y la IA sustituyen las necesidades e inquietudes más esenciales.

Juaninacka propone no sólo un viaje, sino hacernos conscientes del viaje que es la vida, con sus blancos, sus negros, sus grises.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un ciclista al ser arrollado por un tren en Boo de Guarnizo
  2. 2

    Roban 250 focos que se habían retirado de los túneles de la A-67
  3. 3

    Los alcaldes, contrarios a un tren a Bilbao que afecta a viviendas, infraestructuras y patrimonio
  4. 4

    Daniel, un piragüista de Campoo de Yuso que «murió haciendo lo que más le gustaba»
  5. 5

    La calle Ataúlfo Argenta de Santander vuelve a cerrarse al tráfico por un derrumbe del alcantarillado
  6. 6

    La Fiscalía pide 148 años de cárcel para el monitor que grabó a chicas en un vestuario de Villaescusa
  7. 7

    El coronel Jorge Bodelón será el nuevo jefe de la Guardia Civil en Cantabria
  8. 8 El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  9. 9

    Los carteros no quieren ir en patinete
  10. 10

    La Policía halla indicios de que el incendio del garaje de El Alisal fue provocado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Juaninacka& Ciclo presentan 'Buenos tiempos' en la sala Niágara

Juaninacka&amp; Ciclo presentan &#039;Buenos tiempos&#039; en la sala Niágara