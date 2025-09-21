El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El artista catalán durante un momento de su concierto. DM

El Miguel Poveda más «íntimo» cautiva a 300 espectadores en El Soplao

El artista hizo un alto en su gira actual para abrir el ciclo de conciertos con el que se celebran los 20 años de la conversión de la cueva en recurso turístico

S. E.

Santander

Domingo, 21 de septiembre 2025, 10:51

Fue un concierto «íntimo», en el que estuvo acompañado solamente de guitarra y piano en un formato pensado en especial para el particular escenario que ... le acogía. El cantaor catalán Miguel Poveda abrió anoche el ciclo musical 'Los Conciertos de El Soplao, el escenario más antiguo del mundo' para deleite de los 300 espectadores que pudieron ir a verle y se encontraron con el Poveda más personal, que desgranó su arte a lo largo de una docena de canciones. No faltaron el palo flamenco ni algunas de las interpretaciones que han hecho más popular su voz.

