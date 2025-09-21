El Miguel Poveda más «íntimo» cautiva a 300 espectadores en El Soplao

Fue un concierto «íntimo», en el que estuvo acompañado solamente de guitarra y piano en un formato pensado en especial para el particular escenario que ... le acogía. El cantaor catalán Miguel Poveda abrió anoche el ciclo musical 'Los Conciertos de El Soplao, el escenario más antiguo del mundo' para deleite de los 300 espectadores que pudieron ir a verle y se encontraron con el Poveda más personal, que desgranó su arte a lo largo de una docena de canciones. No faltaron el palo flamenco ni algunas de las interpretaciones que han hecho más popular su voz.

El artista se encuentra actualmente en plena gira de su 'Poema del Cante Jondo', en el que bucea en la esencia lírica de Federico García Lorca. Pero hizo un alto en ese camino para participar en la serie de conciertos con los que la Consejería de Cultura celebrará en la cueva el 20 aniversario de su apertura como gran recurso turístico de la Cantabria occidental.

Poveda actuó acompañado de un piano y una guitarra. DM

Y el cantante nacido en Barcelona aunque estrechamente ligado a Andalucía se entregó a títulos como 'Donde pongo la vida, 'El poeta pide a su amor que le escriba', 'Aurora', 'Pequeño vals vienés', 'Alegrías', 'El Silencio' o el bis 'Chicheando', que conjugaron a la perfección con la atmósfera de El Soplao y su especial acústica.

El director de la empresa pública El Soplao Gustavo González Monterrubio actuó de anfitrión del primer concierto del ciclo, que continuará el 24 de octubre con la actuación de Diana Navarro y el 25 de octubre con Luz Casal. El 22 de noviembre actuará José Mercé y el 13 de diciembre, Rozalén.