The Bo Derek´s presentan mañana su nuevo disco en el Rock Beer The New

The Bo Derek's vuelven a Santander para presentar su nuevo álbum para Folc Records 'Working Class R'n'R'. Este poderoso trío, liderado por Óscar Avendaño, bajista de Sinisetro Total durante más de 20 años, «son la banda perfecta para cualquier fiesta que se precie», como destacan desde Folc. Se podrá escuchar mañana (21.00 horas) en el Rock Beer The New, con las entradas ya disponibles.

The Bo Derek's son el resultado de juntar al citado Avendaño (Siniestro Total, Los Profesionales, Reposado) a la voz y guitarra con los Hermanos Lorre -Jorge Lorre y Rufus el Guarro- (Los Wavy Gravies, The Allnight Workers, Los Hijos Bastardos de Peter Lorre, Family Folks...), bajo y batería respectivamente, para dar salida a su vertiente más pub-rockera: rock'n'roll en castellano para divertirse, beber y bailar, con influencias que van desde Dr. Feelgood o The Bishops hasta Bo Didley, Devil Dogs o Mermelada.

Tras agotar las existencias de su primer álbum, '10', que ha sido masterizado por Mike Mariconda (The Raunch Hands, The Devil Dogs) y editado por Family Spree Recordings, la pandemia los pilló presentando un nuevo 7« grabado y producido por Hendrik Röver (Los Deltonos) y que lleva por título 'Al Carajo!'. Tras esto aprovechan su tiempo para grabar un nuevo LP, que lleva el adecuado título de 'Inféctame, baby!'.

Grabado en Eclipsis Estudios por Paco Serén, 'Inféctame, baby!' es masterizado nuevamente por Mike Mariconda y publicado por Family Spree Recordings, y es elegido uno de los mejores discos del 2021 por infinidad de revistas, emisoras de radio y webs especializadas.

Para su tercer disco, 'Porca Miseria', viajan a los estudios Silver Recordings de Bilbao y son producidos por Martín Guevara, de Cápsula. El disco, publicado nuevamente por Family Spree Recordings, ve la luz en 2023 y vuelve a ser reconocido como uno de los mejores del año.

Ahora, en 2025, presentan nuevo álbum: 'Working Class R'n'R'. Su primer disco editado por Folc Records y en el que han repetido la experiencia de grabación con Martín Guevara y en Silver Recordings.

