Rosalinda Galán quiere que la RAE cambie el significado de la palabra suripanta

La artista sevillana inicia una cruzada cultural para cambiar la acepción del denostado término por la Real Academia Española, a través de una campaña en Change.org

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 13:56

Rosalinda Galán, una de las voces más singulares y renovadoras del panorama musical actual, ha decidido dar un paso más allá de los escenarios para convertir su arte en acción transformadora. Reconocida por fusionar la copla con sonoridades más contemporáneas, la artista ha iniciado una campaña en Change.org con un objetivo claro: cambiar la acepción de la palabra «Suripanta» en el diccionario de la Real Academia Española.

Actualmente, la primera acepción recogida por la RAE define «Suripanta» como «mujer ruin, moralmente despreciable«, una definición cargada de un fuerte sesgo peyorativo que distorsiona su origen histórico y artístico. En realidad, el término fue acuñado a mediados del siglo XIX por el periodista y dramaturgo Eusebio Blasco Soler para nombrar a las mujeres coristas de sus operetas musicales, artistas que representaban con valentía y creatividad un papel fundamental en la cultura escénica de su tiempo.

Con esta iniciativa, Rosalinda busca reapropiarse del término y reivindicar el verdadero legado de esas mujeres. Para ella, la copla, el cuplé y la canción popular han sido siempre vías de desahogo, rebeldía y expresión, y su música se inspira en ese mismo espíritu. Su propuesta no solo ilumina la tradición con un lenguaje electrónico y contemporáneo, sino que también la convierte en altavoz de un cambio necesario.

La campaña tiene por objetivo conseguir el mayor número de firmas posibles para que la RAE revise y actualice esta entrada, eliminando la carga despectiva que recae sobre un término con raíces profundamente ligadas al arte y a la historia de la música popular española. Rosalinda, fiel a su alma revolucionaria, recuerda con esta acción que el lenguaje no solo describe el mundo, sino que también lo moldea.

