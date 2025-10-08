Dan Bern y Orit Shimoni, cita en El Almacén de Little Bobby, dentro de las Cajas de Música
El legendario rockero de Iowa y la artista canadiense actuarán este jueves a partir de las 20.30 horas
Santander
Miércoles, 8 de octubre 2025, 14:56
Dan Bern y Orit Shimoni protagonizan este jueves la décima edición de Cajas de Música que organiza Los Huesos de Portobello en Santander. El Almacén ... de Little Bobby (en la c/ Del Sol ) es el anfitrión del concierto previsto a las 20.30 horas.
El legendario rockero de Iowa, Dan Bern (Iowa, USA), considerado por muchos como un Tesoro Nacional, es un prolífico músico con más de treinta álbumes a sus espaldas, centenares de conciertos a ambos lados del Atlántico y célebre por haber firmado himnos tan rotundos como 'Jerusalem', 'Marilyn' y 'Tiger Woods'. Recientemente ha reeditado en vinilo su legendario 'New American Language' (2001) y ha lanzado un nuevo álbum de estudio, 'Starting Over' (2024), junto a la banda rock soul de Boston Jane's Great Dance. El listón estaba muy alto tras' Regent Street' (2019), considerado por la crítica como una obra maestra.
Orit Shimoni (UK/Canadá) , por su parte, es una extraordinaria artista canadiense considerada como una de las más brillantes vocalistas y letristas del panorama actual. Sus letras y sus melodías destacan por su atemporalidad; los sentimientos, las relaciones, el paso del tiempo y su compromiso con la sociedad actual marcan sus letras. En gira constante por el mundo, ha sido comparada con Neko Case, Leonard Cohen, o Patti Smith.
