Dani Fernández actuará en la campa de la Magdalena el 30 de julio

P. G. R. Santander. Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

'La insurrección tour' es la nueva gira de Dani Fernández. Un tour que le llevará por recintos de todo el país y que el 30 de julio de 2026, tendrá una parada en la campa de la Magdalena de Santander. Las entradas se pondrán a la venta hoy, a partir de las 17.00 horas en www.bringthenoise.events.

El artista, que colgó el cartel de completo en todas las fechas de su gira anterior, regresa a Cantabria, tras su paso, este verano, por el Sonórica de Castro Urdiales como uno de los cabezas de cartel.

La Insurrección Tour, gira en colaboración con Los40, nace de un concepto: la sociedad actual vive atrapada en un zoo digital, un espacio de exhibición permanente donde la validación externa condiciona la vida cotidiana. Sin embargo, incluso en este entorno hipercontrolado aparece una grieta, una luz que invita a reaccionar, que llega en un punto de inflexión.

El álbum de Fernández, 'La Jauría' entró directamente al número 1 en listas de álbumes y vinilos, y alcanzó 117 millones de streams y ya es disco de oro. Los singles 'Todo Cambia' y 'Me has invitado a bailar' han logrado dos discos de platino y se han convertido en algunos de los temas más radiados del país.