La discoteca de Nueva Montaña abre hoy con el concierto de Recycled J

DMúsica * Viernes, 26 de septiembre 2025, 15:00 Comenta Compartir

La Sala Kaya, ubicada en Nueva Montaña, abre este viernes sus puertas por primera vez con el concierto del rapero Recycled J y un aforo máximo de mil personas.

Mañana sábado, 27 de septiembre, habrá un concierto gratuito de Café Quijano y más adelante pasarán por esta sala Lucho RK (3 de octubre); Maldita Nerea (4 de octubre); Omar Montes (10 de octubre); DJ Nano y Brian Cross (17 de octubre); Juan Magán (24 de octubre), y el 25 la Orquesta Mondragón y Rock con Ñ (Pop-Rock).

Ampliar

En noviembre actuará el rapero Juancho Marqués (7 de noviembre), Yung Beef (8 de noviembre); Despistaos (14 de noviembre), y el 15 actuarán Modestia Aparte, Un Pingüino en mi Ascensor e Inhumanos.

El día 22 le llegará el turno al rock de Los de Marras, el 28 será el turno de Bombai y el 29 el de Disobey.

En diciembre actuará el cantante de flamenco Paco Candela (5); Beret (6) y Zetazén (19).

Según se informa en la página web, cuenta con una superficie de 3.600 metros cuadrados distribuida en tres plantas y dispone de 14 palcos VIP.

Temas

Música