El Encuentro de Música y Academia de Santander abre la cuenta atrás de la edición de su 25 aniversario

Guillermo Balbona Santander Viernes, 14 de noviembre 2025, 07:42 Comenta Compartir

El Encuentro de Música y Academia de Santander. que cumple un cuarto de siglo en su edición 2026, busca ya a los jóvenes talentos que ... quieran participar tras abrir su plazo de inscripción durante dos meses. Bajo la dirección artística de Márta Gulyás y Luis Fernando Pérez, las audiciones están abiertas a todos los jóvenes interesados en participar en la XXV edición que se celebrará del 1 al 23 de julio de 2026. Con todos los gastos de viaje, estancia y dietas cubiertos por la organización, los estudiantes disfrutan de clases magistrales con profesores internacionales y de un intenso calendario de ensayos y conciertos. Santander y más de una veintena de localidades de Cantabria se convertirán en el escenario de más de cuarenta conciertos en los que alumnos y grandes maestros compartirán su música, «convirtiéndose en una fiesta y una academia de excelencia».

En su edición de 2026, el Encuentro contará con un amplio plantel de maestros: Nora Chastain y Mihaela Martin (violín); Maxim Rysanov (viola); Frans Helmerson (violonchelo); Paolo Taballione (flauta); Lucas Macías (oboe); Matthew Hunt (clarinete); Amy Harman (fagot); Radovan Vlatkovic (trompa); Péter Nagy (piano) y Bernarda Fink (canto). Asimismo, el santanderino Jaime Martín será el director invitado de la orquesta. Impulsado conjuntamente entre el Gobierno de Cantabria y la Fundación Albéniz, bajo la organización de la Escuela Reina Sofía, cuenta también con la colaboración del Ayuntamiento de Santander y de numerosas entidades privadas. Desde 2001 cada mes de julio, más de sesenta jóvenes músicos de todo el mundo se dan cita en la comunidad. Su selección se lleva a cabo a través de audiciones online, que realiza la dirección artística. Las audiciones están abiertas a jóvenes músicos con formación académica avanzada y recomendable experiencia artística. El periodo de inscripción finalizará el 15 de enero. Los resultados se darán a conocer en marzo de 2026.

