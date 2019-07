Bnet: «Empecé en esto sin ningún tipo de aspiración» Javier Bonet —conocido artísticamente como Bnet— tuvo un año 2018 mágico, donde se proclamó Campeón Nacional de la Batalla de los Gallos y se quedó a las puertas de la final en el campeonato internacional. Dará una exhibición este sábado en la Plaza Porticada de Santander, en el marco del festival North Music. ÁLEX GÓMEZ MAGALDI Viernes, 26 julio 2019, 18:08

Los duelos entre raperos son frenéticos y han crecido de manera espectacular en los últimos años. Hace escasas semanas, la competición más importante de nuestro país congregó a más de veinte mil personas de público. El festival North Music es otro de los eventos de referencia en España y este sábado celebrará su final en la Plaza Porticada de Santander.

Dieciséis participantes se medirán en un torneo eliminatorio. Será una oportunidad única para ver competir a algunos de los 'freestylers' —como son conocidos— más en forma del momento, como Gazir o Jesús LC. El rapero Bnet les acompañará en esta ocasión como miembro del jurado, aunque también hará una exhibición durante el certamen. El artista madrileño se ha convertido en sólo tres años en un peso pesado de la disciplina.

- ¿Qué tiene que tener una persona para improvisar rap con éxito?

- Considero que lo más importante para una persona es la manera en la que hace su música. El 'freestyle' no deja de ser una parte del rap. Lo que sucede actualmente es que no es necesario ser un buen rapero para destacar en las batallas de gallos, en las que se premia la velocidad mental por encima de la manera de rapear. Se valora la capacidad de decir cosas ingeniosas respecto a una temática y el saber en todo momento cómo se está desarrollando un duelo y cómo puedo llevar a un competidor a mi terreno.

- Me sorprende la capacidad que tienen los participantes en las batallas de improvisar rimas en cuestión de décimas de segundo y sin trabarse.

- Siempre dejo la mente en blanco mientras compito, me trabo menos si no sé lo que voy a decir. Puede que te den la palabra piscina y pienses que quieres acabar diciendo que eres el nadador Michael Phelps de la improvisación, el problema es que todo tu patrón va a ir condicionado a buscar palabras que rimen con Phelps y encajen en un tiempo determinado. La otra opción es no saber cómo vas a acabar. Puedes construir una frase para terminar en un sitio en el que ya sabes que vas a terminar, o puedes ir construyendo una frase que concluya en un lugar u otro según cómo se ha ido desarrollando todo.

- En 2018 dio la sorpresa y se alzó como Campeón de la Final Nacional de la Batalla de los Gallos, en su primera aparición en el torneo.

- Hay gente que lleva muy poco tiempo haciendo 'freestyle' y ganando competiciones, y raperos que llevan una década en esto y no terminan de cuajar. Siempre recuerdo cuando escuché a Eminem de niño por primera vez: no entendí ni una palabra de lo que decía, pero me enamoré de sus canciones. No he dejado de escuchar música desde entonces, y supongo que eso se nota.

- Este año decidió no defender su título, ¿por qué?

- Empecé en este mundo sin ningún tipo de aspiración, mi objetivo siempre ha sido simplemente hacer la mejor música posible. El año pasado tuve la suerte de entrar en el torneo nacional como reserva y acabar quedando campeón, pero en esta ocasión no me sentía con la ambición necesaria para competir de nuevo. Ahora estoy centrado en las Freestyle Master Series, una liga profesional con un formato de batallas mucho más largo. No son duelos de tres minutos, como en la Final Nacional de la Batalla de los Gallos, son retos de veinte minutos, con más pruebas, y en los que tienes más posibilidades de demostrar qué eres capaz de hacer.

- Se enfrentó con el rapero alicantino Arkano en cuartos de la Final Internacional de la Batalla de los Gallos y acabó cayendo en semifinales, ¿cuál es el nivel de los artistas de nuestro país cuando salen a competir fuera?

- España es un país que no es puntero en cuanto a estilo, en cuanto a forma de rapear, pero a nivel de competiciones tenemos un nivel altísimo, con gente como Arkano, Skone o Chuty. Un campeonato nacional es incluso más difícil que uno internacional. En la Final Internacional te encuentras raperos como el mexicano Aczino, que está al nivel de los mejores participantes de nuestro país, pero también compites con 'freestylers' de otros países que en España no pasarían de octavos. A día de hoy, creo que Chuty está un punto por encima del resto de raperos nacionales, en cuanto a nivel competitivo. Es técnico, metódico y entiende perfectamente lo que se pide en una batalla. Maneja ese formato mejor que nadie, es el más efectivo.

- Ha habido un auge en el mundo de las batallas de gallos, ¿hasta qué punto se han profesionalizado?

- En los últimos cuatro años hemos vivido un gran 'boom' en el mundo del 'freestyle', surgen nuevas competiciones y las que ya existían han crecido muchísimo. El problema es que nos encontramos ante una disciplina medianamente nueva, y es imposible presagiar cómo va a evolucionar en el futuro. Ahora mismo se está profesionalizando y hay un montón de personas que están ayudando a que se profesionalice. A lo mejor dentro de dos años la gente deja de seguirnos, pero por fin hay raperos que empiezan a cobrar algo de dinero, a vivir de ello.

- ¿Sería capaz de improvisar una despedida para los lectores de este periódico?

(Bnet comienza a rapear de manera acelerada)_ «Yo rimo para El Diario Montañés, desde las montañas de León, donde alguno me ve. Pensando que, el 'freestyle' es leer, el 'freestyle' es improvisar, para desaparecer, para aparecer. Alguien con habilidad mental, letal, yo qué tal. También te querría invitar a un café. Así que nada, muchas gracias a El Diario Montañés por la entrevista por teléfono y las palabras exprés.