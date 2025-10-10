Los cántabros Ídolos del Extrarradio celebran 20 años de rock y amistad
«Cuanto más mayores nos hemos hecho, más agresivos nos hemos vuelto», comentan desde la formación, que este sábado ofrecerá un concierto especial y gratuito en el Rock Beer The New
Viernes, 10 de octubre 2025, 15:08
Los tres miembros de Ídolos del Extrarradio son ya una familia: llevan dos décadas sin parar de hacer cosas juntos y aún están lejos de ... dejarlo, como deja claro su bajista y cantante, Álex Pis. Este sábado celebrarán su 20 cumpleaños por todo lo alto: con amigos, en el Rock Beer The New (21.00 horas), donde repasarán toda su carrera.
- ¿Cómo han conseguido sobrevivir tanto tiempo juntos sin mandarse a paseo?
- Todos los músicos, al principio, tenemos mucho ego y muchas expectativas. Creemos que somos la hostia, hasta que un día nos damos de bruces con la realidad: no vamos a poder cumplir todos nuestros sueños. Por suerte, ahí entendimos que esto no iba de llegar a ninguna parte, sino de poder hacer lo que más nos gusta con nuestros amigos.
- Echando la vista atrás, ¿hay algún hito, algo que les llene de orgullo?
- Haber sacado adelante ocho trabajos diferentes, cada uno con su propia identidad, es realmente increíble. La verdad es que no hemos parado, salvo cuando llegó la pandemia. Algunas veces sí hemos hecho pequeños descansos, necesarios para no quemarnos, pero rápidamente hemos vuelto a la carga. El equilibrio entre saber cuándo descansar y cuándo volver con energía es clave para entender por qué el proyecto sigue vivo tras tantos años.
- ¿Les ha costado elegir qué canciones sonarán este sábado?
- Sí, muchísimo. Sonarán temas de todos nuestros trabajos e incluso algunos que llevamos quince años sin tocar. Hemos tenido una evolución curiosa: cuando empezamos éramos más pop que ahora, pero cuanto más mayores nos hemos hecho, más agresivos nos hemos vuelto. Hemos seguido un camino inverso al que suelen tomar los músicos, que con el tiempo tienden a suavizar su estilo.
- ¿Qué canción tenían claro que no podía faltar en la celebración de su aniversario?
- 'Bajo mi puta piel se esconde el cosmos', una canción de nuestro primer disco que aún seguimos tocando en directo y que siempre nos ha acompañado. Lo curioso es que aún no estemos hasta las narices de ella. Hemos querido dividir el concierto en dos partes: una en la que Raúl Gómez volverá a tocar con nosotros después de nueve años, y sonarán temas de nuestros primeros trabajos; y otra en la que sonarán canciones más recientes, de cuando ya éramos sólo tres personas.
- Y después de este sábado, ¿qué planes tienen? ¿Se animan a cumplir 25 años juntos?
- No nos hemos planteado eso, pero tampoco tenemos pensado dejarlo por ahora. No pensamos en el futuro más allá de lo que queremos hacer el año que viene. A título personal, me haría mucha ilusión que llegáramos a los diez trabajos publicados. No creo que nos quede mucho, porque ya estamos pensando en lo siguiente que vamos a hacer. Durante los próximos meses tocaremos en Bilbao y en Vitoria, entre otros sitios, y luego, empezaremos ya a darle forma a nuestro noveno trabajo.
