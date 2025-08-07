La Fuga: «Cuando tienes una banda lo que quieres es llegar a gente y que canten tus canciones»

El rock de La Fuga volverá a sonar en Cantabria, concretamente en Torrelavega, el próximo diez de agosto. Esta es la única cita que el ... grupo tiene en la región en una agenda cargada de conciertos que se extiende ya hasta marzo del año que viene. Mientras tanto, el grupo prepara su próximo trabajo, 'Justo después del silencio', que saldrá en octubre y del que ya han publicado varias canciones. Nando G. Miguel, guitarrista de la banda, habla del momento que atraviesa el grupo a pocos días de su actuación, este domingo, en el 'Vive la feria' de Torrelavega.

-¿Cómo está viviendo La Fuga este verano tan lleno de conciertos?

-De manera intensa. Hemos acabado de grabar el disco el 30 de julio. Están siendo unos meses de una actividad frenética entre los conciertos, las grabaciones, las mezclas,… Es una locura absoluta que también tenemos que compaginar con nuestra vida de casa. A veces parece imposible, pero bueno, ahí estamos. La idea es que el nuevo disco salga en octubre así que estamos ultimando los detalles. También estamos terminando la grabación de un videoclip de un nuevo single que saldrá ahora en agosto. Está siendo todo un poco locura pero estamos contentos porque está quedando muy guay, a la gente le está gustando mucho lo que vamos sacando nuevo y los conciertos están funcionando súper bien.

-¿Cómo está acogiendo el público los nuevos temas?

-Es una pasada. Algo que hace tiempo que no pasaba es que ahora mismo viene muchísima gente joven. Es una maravilla. Siempre esperas que la gente que te viene a ver a los conciertos sea gente de tu quinta o más mayores. También vienen, claro. gente de 60 años, de 50, de cuarenta y pico como nosotros… Pero es que viene mucha gente de 18 y de 20 años y ese público canta más los temas nuevos que los antiguos. Eso nos da esperanzas porque hay una cantera roquera importante. Hay una renovación de público. Viene gente nueva, gente diferente. Cuando tú tienes una banda lo que quieres es llegar a gente y que canten tus canciones. El hecho de que haya un público que se vaya renovando constantemente y que venga gente nueva es una maravilla.

-¿Ese público tira más de los clásicos de La Fuga o se rinde a las novedades?

-La gente de nuestra edad canta sobre todo los temas clásicos pero también tenemos a un sector de público más joven que viene pisando fuerte con temas nuevos. Es una gozada. Sacar un disco a estas alturas y que la gente conozca y cante los temas nuevos es genial. Muchas veces cuando sacas discos ves que el público corea las canciones más viejas y a las nuevas las hace menos caso pero con los temas que hemos ido sacando de este disco nuevo la respuesta está siendo impactante.

-¿Qué importancia tiene para grupos como La Fuga el presentar los temas con videoclips?

Intentamos cuidar mucho los videoclips. De hecho, nuestra idea inicial era sacar todos los temas en formato single. Lo que pasa es que hay mucha gente que te pide el formato disco, que además hace más ruido y te permite llegar a más gente. Hicimos cuatro singles de arranque y haremos otros dos hasta que salga el disco. Y ya, cuando esté el trabajo en la calle, es fácil que hagamos alguno más. Al final muchas veces si no tienes el single parece que no existe la canción. El single hace que la gente se fije un poquito más, que la escuche, luego te lleva a poder grabarla en directo y así vas probando un poquitín como funciona cada canción. Intentamos llevar todas las canciones al directo. La que funciona se queda y la que vemos que está un poco más floja la volvemos al cajón otra vez.

-Siguen tirando de la gente y los escenarios de siempre, como en el videoclip 'Este blues', en el que se pueden reconocer varios lugares de Reinosa. ¿Qué les aporta volver a casa?

Es guay. Siempre nos gusta hacer guiños a nuestra tierra y Reinosa es nuestra casa. Al final es el sitio en el que más estamos y donde hemos grabado el disco. Es inevitable que la esencia de la tierra que te acoge esté en las canciones. A parte, la Sala Vejo nos dejó el espacio. Es una sala súper mítica de Reinosa y ha quedado muy chulo.

-¿La cita con el público de Torrelavega el diez de agosto es especial por ser en Cantabria?

-Sí, el día que la gira para en casa tiene un componente extra de nervios, vienen amigos, viene familia... Es un día muy bonito. Nos gusta hacer uno o dos conciertos en cada gira en Cantabria para no saturar. En Torrelavega hace muchísimo que no tocamos. Tenemos muchas ganas de que llegue el día y ya tenemos los nervios a flor de piel porque vamos a tener muchos frentes abiertos de familia, amigos y responsabilidades. Creemos que se va a disfrutar mucho.

-Comparten cartel con Mago de Oz. ¿Será un encuentro de viejos roqueros?

-Sí. Mago de Oz no para tampoco de tocar y hemos coincidido muchas veces con ellos. Somos viejos conocidos.

-Los festivales han sido una parada habitual de La Fuga. ¿Qué tienen de especial?

-Desde hace unos años, sobre todo desde que se incorporó Xavi Moreno a la banda (2022), nos propusimos entrar en más festivales porque tiempo atrás nos había costado, a parte de las citas más roqueras, como el Viña Rock, en las que hemos estado siempre. Pusimos la carne en el asador intentando estar en más 'festis' y lo estamos consiguiendo. Son fechas que traen mucha gente. Son días guays. En la gira tenemos conciertos como el que vamos a dar en Torrelavega, citas grandes en sitios abiertos; las salas, que son algo especial porque son una cosa más nuestra y podemos tener más tiempo de concierto y luego, los festivales, que son una forma de que te vea más público, gente que igual no te conoce tanto y a parte nos permite compartir cartel con gente que también nos gusta. Este verano estamos tocando en bastantes festivales y eso es algo que nos gusta mucho.

-¿Qué tal ha ido la incorporación al grupo de Xavi Moreno?

-Xavi es un viejo conocido de la banda. Ya estuvo en la grabación del disco 'Raíces' (2011). Hemos colaborado muchas veces juntos, hemos tocado juntos y somos colegas desde hace muchos años. Al final Xavi es una persona que nos entiende bien. Siempre le vimos trabajar con su banda (Distrito Rojo) de una manera muy similar a como trabajamos nosotros. Nos gustaba su forma de componer, su forma de llevar a la banda y creímos que podía ser una buena incorporación. Ya se veía que iba a funcionar y a la gente le está encantando. Se nota en los conciertos y se nota en cómo funcionan las canciones. En los grupos la trayectoria no suele ser lineal, suele estar llena de altibajos. En este momento La Fuga está viviendo un momento de ascenso. Muchísima gente que igual se había desenganchado de la banda está volviendo a escucharnos y a llenar los conciertos. Ahora nos toca disfrutar del momento porque sabemos que estas cosas suelen ser efímeras.

-¿Cómo ha sido la evolución de su música desde aquel 'Mira' de 1998?

-Para nosotros sería imposible imaginar nuestra vida sin el grupo, sin las giras, sin componer, sin tocar la guitarra… Éste no es un trabajo al uso del que te puedas desenganchar cuando vuelves a casa. No dejamos de hacer lo que hacemos, es parte de nuestro día a día. El grupo ha ido cambiando y nosotros madurando como personas y como músicos y eso se trasmite en las canciones y en todo. Los conciertos siguen siendo igual de intensos y nuestras emociones también son iguales. Lo que más han cambiado han sido los postconciertos porque ahora ya no nos emborrachamos tanto. Hemos ido a mejor porque ahora disfrutamos la vida sin resaca, que es una pasada. Estamos más lúcidos. No tenemos ya 20 años y estamos un poco más tranquilos pero nuestra pasión por la música sigue siendo la misma.

-¿Cómo ven la salud de la música actual?

-Bueno, eso es muy relativo porque hay tantos estilos musicales… Lo que sí podemos decir es que el rock&roll sigue vivo y tiene buena salud. Igual hay gente joven que escucha cosas que no entendemos pero es complicado valorarlo. No podemos criticarlo, seríamos como los abuelos que criticaban la música que nosotros escuchábamos. A nuestros conciertos viene muchísima gente joven y eso nos dice que tampoco somos unos abuelos cebolletas que solo nos dedicamos a hacer música para los de nuestra edad. La música rock siempre ha sido algo característica de la cultura popular y ha funcionado mucho con el boca a boca. Hay épocas que está mejor y otras que está peor pero sigue viva y ahora mismo goza de buena salud.