«Llevamos el nombre de Cantabria a todas partes y bien alto»

Van de camino a los cinco años de recorrido y el tercer disco de estudio. Nueve nuevos temas compuestos por ellos mismos, Borja Feal y Edu Andérez, o lo que es lo mismo: Highlanders. Un disco «más abierto» en cuanto a puntos de vista. Plagado de sonoridades diversas que llegan incluso al tango o la bulería. «Un abanico grande de músicas que mantienen la unidad». No es folk al uso. Lo han titulado 'Travels' y lo presentarán este viernes en Santander (Casyc Up, 20.30 horas)

A diferencia del disco anterior, que contó con colaboradores de fuera, este es totalmente «made in Cantabria»,dicen, con talento y gente de aquí. «En Cantabria hay muy buenos músicos y esto también sirve para ponerlo de relieve».

Su manera de trabajar es un tandem equilibrado en el que la composición se aborda desde diferentes campos. Uno tiene una idea y el otro la completa. Un proceso que es un poco «como esperar a que venga», porque si vas «en busca de ello es más complicado».

Para Highlanders, todo comenzó como un grupo que hacía versiones de música tradicional de diferentes lugares. Cantabria, Escocia, Irlanda... Empezaron con los clásicos y en el segundo disco se metieron en sus propias creaciones, uniendo esos sonidos ancestrales con otros palos como el jazz, el flamenco y otras influencias que llevan en su mochila sonora.

«En Cantabria siempre nos dicen que lo que hacemos es bastante significativo y diferente», explica Feal. Primero porque no cantan, todo es instrumental. Y segundo por esa mezcla. Una combinación que «no es premeditada». «No nos gusta caminar por un camino solo», matiza Andérez.

La formación de conservatorio le inculcó a Feal hábitos de estudios, una base teórica de conocimientos, a ser riguroso, pero eso no elimina los «clichés», aunque tras quince años, su sensación es buena. Andérez mira más atrás, a un par de décadas previas, cuando la formación era «distinta». «Te enseñaban a dominar el instrumento básicamente, más que música». El proceso de estudio siguió después de manera individual para cada uno de ellos.

La actual educación musical en colegios e institutos es «muy escasa» desde su punto de vista. A las nuevas generaciones «no les llegan» determinados estilos de música y aunque existen numerosas escuelas de música tradicional, «tienes que hacer un esfuerzo para llegar a ello».

«Somos de una región pequeña, no tenemos manager y estamos muy contentos porque hemos tocado en muchos lugares fuera de aquí. Soria, Segovia, Madrid, Granada….». El pasado verano llevaron su repertorio al directo con una banda sinfónica en Granada. También el concierto con la banda municipal de Salamanca, en la Plaza Mayor, lo recuerdan como algo reseñable. «La recepción del público siempre ha sido muy positiva». Esa idea de tocar fuera cuanto más mejor es un objetivo. A nivel institucional sienten que en casa falta un poco de respaldo. «Al fin y al cabo llevamos el nombre de Cantabria por ahí y bien alto».