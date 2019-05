Llorente vuelve a casa para un concierto «especial» El cántabro presenta su disco 'Gente Corriente' en el Teatro Principal de Reinosa, en un concierto con fines solidarios DMÚSICA * Sábado, 25 mayo 2019, 15:45

Su primer LP lo ha titulado 'Gente Corriente'. Lo que no lo es tanto es la emoción ante la noche que se presenta, en la que Llorente regresa a casa, a Reinosa, para dar un concierto especial (Teatro Principal, 20.00 horas). Esta noche tocará de forma oficial en el lugar que tan bien conoce y que dejó para instalarse en Zaragoza, de donde regresa de vez en cuando con canciones nuevas e ideas en la cabeza.

En este primer LP ha reunido 11 canciones, «fraguadas a fuego lento», en castellano que parten de la cotidianeidad. Personajes secundarios, relaciones personales y lugares comunes con el paso del tiempo como hilo conductor.

El concierto de este sábado en Reinosa tendrá fines solidarios; la recaudación se destinará a las familias desfavorecidas del municipio.

- Aunque ya hemos contado algunas cosas sobre sus trabajos; ¿cómo se presentaría?

- Soy un tipo que intenta buscar canciones que tengan su punto de emoción.

- Vuelve para tocar a Reinosa. ¿Qué significa eso para usted?

- Significa mucho. De hecho nunca he tocado en Reinosa de forma pública y me apetece mucho disfrutar del sabor especial de las primeras veces. Llevo mucho tiempo viviendo fuera de la tierruca aunque vuelvo siempre que puedo para visitar a mi familia y esta fecha está marcada en rojo en mi calendario desde hace mucho tiempo.

- Este concierto tiene un fin solidario. ¿Qué es lo que le lleva a participar en una propuesta así?

- Hemos realizado muchos conciertos este año por diferentes lugares de España y quería que tocar en casa tuviera un trasfondo diferente al resto. Me pareció buena idea destinar la recaudación del evento a ayudar a familias que no lo están pasando bien, a través de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Reinosa.

- ¿Qué tal suena Cantabria desde Zaragoza?

- Cuando digo en Zaragoza que soy de Cantabria, la reacción de la gente siempre es la misma: «Ohhh, si eso es precioso…¿Por qué viniste a Zaragoza?» Es un destino muy valorado por los aragoneses. Musicalmente no hay distancias y cuando tengo un poco de morriña no tardo ni dos minutos en desempolvar algún disco de Luétiga o Atlántica, por ejemplo.

- ¿Qué importancia tiene la banda para el resultado de este trabajo?

- Curiosamente la banda de directo no participó en el proceso de grabación del disco. El disco lo grabamos con Fabián y Juan Marigorta en León. En cambio, la banda está aportando muchísimo a las canciones en directo y estamos ofreciendo interpretaciones a veces similares y otras veces no tanto a las grabadas en el disco. Me gusta pensar que las canciones tienen vida propia, y son de una manera al escribirlas, de otra en el estudio de grabación y de otra bien diferente en un determinado concierto. Estoy feliz con el grupo de personas que hemos juntado alrededor de estas canciones y eso se nota en el escenario.

- ¿Qué ha sido lo más complicado en el proceso de dar forma a este disco?

- Sinceramente, he disfrutado cada una de las fases. Lo más bonito es el proceso creativo, lo que se escucha, los directos… pero quiero dejar constancia del trabajo que tenemos el 95% de los músicos y no se ciñe exclusivamente a eso. Aparte de músicos, en muchos casos nos toca ser diseñadores de páginas web, community manager, agentes de contratación, agentes de comunicación, road manager y mil cosas más. Vamos, como la canción del pirata cojo de Sabina.

- ¿Se compone mejor con el cierzo o con el cantábrico?

- Tanto el viento como el mar tienen mucha fuerza los dos. Me quedo con ambos. De todas formas alguien dijo que el 1% es inspiración y el 99% transpiración, por lo que lo importante es gastar mucho lápiz y papel independientemente de dónde estés.

- ¿Es de los que resulta más creativo con la tristeza o también surgen temas a partir de un estado positivo?

- Si estoy muy triste no puedo escribir. No tengo ganas ni de abrir la funda de la guitarra. Prefiero un estado más positivo, aunque luego surjan temas melancólicos o tristes.

- Estando en el día antes de las elecciones, ¿le dedicaría alguna de sus canciones a los políticos?

- Hay una canción de 'Gente corriente' que se titula '4º sin ascensor' y en el estribillo habla sobre «…las vacas flacas y los peces gordos». Creo que es muy recomendable escucharla un día como hoy.

- ¿A quién escucha habitualmente?

- Depende del día. Me dice Spotify que esta semana he escuchado mucho a Alfredo González, Cat Stevens y Fito Páez.

- ¿Qué planes tiene por delante?

- Quedan un puñado de conciertos muy especiales hasta agosto para cerrar la etapa de 'Gente corriente'. Después de verano publicaré un EP con cuatro canciones nuevas.