Roi Méndez: «Me toca ir consiguiendo mis propios seguidores»

De la edición 2017 de Operación Triunfo han salido algunos de los cantantes nacionales de mayor éxito de los últimos tiempos. Artistas como Aitana y Lola Indigo —que actuarán este verano en Cantabria— se han convertido en fenómenos musicales que acumulan millones de escuchas en plataformas digitales. En un plano más discreto se encuentran músicos como el gallego Roi Méndez, que hace escasos meses publicó el primer trabajo de su carrera. Un disco con una producción actual y canciones efectivas de pop electrónico, que sobresale entre muchos de los lanzamientos que han publicado sus compañeros en el popular programa televisivo y supone un interesante primer paso con el que comenzar su carrera en solitario.

El cantante, que actuará en el Hoky Popi, estará esta tarde en Santander, firmando discos e interpretando algunas canciones (El Corte Inglés).

- Este miércoles se encontrará con su público en Cantabria en un formato que no es propiamente un concierto

- He querido aprovechar que recientemente fue el Día de la Música y junto con mi sello hemos preparado 'showcases' en varias ciudades, eventos en los que estaré firmando discos e interpretando algunas temas. Ser músico también significa interactuar con tus seguidores continuamente, no hay que bajar la guardia.

- Comenzó su carrera tocando la guitarra en orquestas de verano, ¿qué queda de aquel chico?

- Soy la misma persona de siempre, un niño encerrado en el cuerpo de un hombre. Disfruto componiendo música y entreteniendo a la gente. Coincidiendo con la salida de Operación Triunfo, sí que hubo un tiempo en el que mi vida cambió. Durante el programa, estábamos dentro de una burbuja, y no fuimos capaces de darnos cuenta de lo que se nos venía encima. Fueron meses de mucha locura. En este momento puedo respirar y ser yo mismo.

- Tanto el programa como la gira posterior fueron un éxito de masas en nuestro país. Ahora llega la parte más difícil, navegar en solitario.

- Todo parecía muy sencillo cuando aún estábamos juntos todos los concursantes. Hacíamos firmas de discos y venían a vernos cinco mil personas. Ahora hago firmas de discos y vienen solamente trescientas. Pero es mucho más valioso que compren un disco con tus canciones a que compren un álbum con tus versiones de otros artistas. Esto es mucho más complicado. Leiva, cuando se separó Pereza, comenzó tocando en salas pequeñas, y eso que venía de llenar estadios. Ahora es uno de los artistas nacionales más exitosos. Yo tengo que ir poco a poco enganchando a la gente.

- En uno de los temas de su primer disco canta: «¿Quién quedará cuando apaguen los focos?»

- Esa es la pregunta que todas las personas que hemos estado en OT tenemos en mente. ¿Cuánto va a durar esto? ¿Quién se va a quedar? Aún tengo mucho público ligado al programa, ahora me toca ir consiguiendo mis propios seguidores. En los últimas días ha habido bastante revuelo con las declaraciones de algunos de mis compañeros, que decían que ellos no le debían nada a Operación Triunfo. La gente no entendió bien el mensaje. Lola Indigo, por ejemplo, parecía condenada por haber sido la primera expulsada, era la última mierda y estaba en una posición muy complicada. Ahora levanta pasiones. ¿Por qué ha pasado esto con ella y no con otra persona? Obviamente nuestro paso por el concurso fue muy importante, pero al final tú tienes que sustentar tu propia carrera.

- Esta semana también ha habido cierta polémica por una foto de un concierto que sube a redes sociales, en la que se había aumentado el número de asistentes con Photoshop.

- La verdad es que ahora el tema me parece bastante gracioso, pero en su momento me cagué en todo (ríe). No es algo que estuviera hecho con mala fe o por presumir. Fue una broma que me gastaron mis amigos, se veía en varias partes de la fotografía al mismo tío con camiseta blanca. Cuando me quise dar cuenta ya era un poco tarde. Tampoco había tanta diferencia entre el número de personas de la foto original y la editada, pero bueno, borré el 'post' en cuanto pude para intentar no meterme en líos.

- Se encuentra inmerso en la gira de presentación de su primer trabajo, ¿qué puede contarnos sobre el álbum?

- Es un disco bastante personal y que por momentos parece desordenado, porque al final no tiene una linea básica de estilo. Es un compendio de muchas influencias que tengo, no tenía para nada claro lo que quería hacer. No obstante, por eso se llama 'Mi lógico desorden', porque para mí es lógico todo lo que contiene. Sí que podemos hablar de que el álbum se mueve en una linea pop algo comercial.

- 'Perfecto' o 'Plumas' son canciones de pop electrónico en la onda de artistas como Shawn Mendes o Blas Cantó, mientras que temas como 'Invierno' tienen un rollo más épico, que recuerda mucho a una banda como Imagine Dragons.

- 'Invierno' sí que es un poco lo que podría hacer una banda como Imagine Dragons. Quizá se parece a una canción como 'Believer', por el sonido del bajo. La diferencia entre muchos temas del disco es que, a la hora de producir, cada canción ha ido tomando rutas diferentes. No sé aún cómo sonarán mis temas futuros, lo único que tengo claro es que en breve sacaré otra canción del álbum como 'single' y que quiero preparar alguna colaboración.

- ¿Va teniendo ya claro hacia dónde quiere enfocar su carrera?

- Quiero seguir probando. Por ejemplo, en la canción 'Perfecto' juego con los efectos en la voz, como el 'autotune'. Es algo buscado, con el objetivo de dar una forma curiosa a los temas. Hay que ir jugando. Mi primer disco sólo tiene ocho canciones, que fui seleccionando con calma. Hubo muchos descartes