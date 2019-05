Lola Indigo, una de las artistas más sólidas que han salido de Operación Triunfo La cantante Mimi Doblas —conocida bajo el álter ego de Lola Indigo— se ha convertido en uno de los fenónemos musicales de los últimos tiempos en nuestro país. La artista publica este viernes 'Akelarre', su primer trabajo ÁLEX GÓMEZ MAGALDI Viernes, 17 mayo 2019, 11:38

Mimi Doblas tuvo un paso efímero por la academia de Operación Triunfo, donde se convirtió en la primera concursante eliminada de su edición. Nada hacia presagiar su éxito. La artista no fue capaz de demostrar ningún talento en antena, más allá de su pasión por el baile. Pero lejos ya de la pequeña pantalla, ha sabido sustentar una carrera musical coherente y exitosa, de la mano de su proyecto Lola Indigo.

La cantante publica este viernes 'Akelarre', su álbum de debut. Un disco del que ya se conocen la mitad de las canciones. Temas que se han ido lanzando a lo largo del último años, como 'Mujer bruja' —con la colaboración de la artista Mala Rodríguez— y 'Ya no quiero ná', una canción cuyo vídeo acumula más de sesenta millones de visualizaciones en YouTube y que a finales del año pasado consiguió la certificación de doble platino, tras vender más de ochenta mil copias. Un tema que resume todas las claves que han hecho de Lola Índigo uno de los últimos fenómemos que han aparecido en el panorama musical nacional: ritmos adictivos que se mueven entre sonidos como el trap o el reguetón, letras con mensaje feminista y videoclips con llamativas coreografías, para las que la artista se ha rodeado de varias concursantes del 'reality' televisivo de baile 'Fama a bailar'.

Lola Indigo actuará en Santander el domingo 21 de julio, en el marco del festival Hoky Popi. Sólo seis después pisará el mismo recinto de La Magdalena su compañera Aitana, otra cantante que salió de la misma edición de Operación Triunfo y que este viernes publica el tema 'Nada sale mal', adelanto de su próximo disco. Una artista que llegó a la final del concurso, convierte en oro todo lo que toca y es la mayor 'influencer' que hay en este momento en España. Las trayectorias de Indigo y Aitana vuelven a entrelazarse este viernes. Las dos artistas han liderado las listas de éxitos de nuestro país en más de una ocasión, pero mientras que la primera ha sabido en todo momento hacia dónde quería enfocar su carrera, la segunda parece un juguete en manos de la discográfica Universal.

Aitana publicó en octubre 'Trailer', un pequeño trabajo de cinco canciones del que han salido éxitos como el 'hit' con ritmos tropicales 'Teléfono' y la balada resultona 'Vas a quedarte'. Temas inconexos en los que la artista lo mismo canta en inglés que en castellano. Un batiburrilo en el que ha mostrado poca confianza, llegando a comentar incluso que su título le parecía «un poco raro». La cantante mostró bastantes inseguridades desde su entrada en la academia de Operación Triunfo, pero al final hablamos de una artista que sólo tiene diecinueve años. ¿Cuántas personas jóvenes tienen claro lo que quieren hacer con su vida? Si algo corre a su favor es la edad, sigue siendo un diamante en bruto. Falta por ver si en algún momento es capaz de coger las riendas de su carrera musical, algo que sí ha demostrado Lola Índigo.

Mimi es ocho años mayor y va camino de publicar uno de los discos más sólidos en la historia de Operación Triunfo. Para ello tuvo que demostrar que ser la primera expulsada del programa televisivo no está reñido con tener una carrera de éxito. También tuvo que luchar contra su discográfica para sacar adelante su proyecto, frente a la idea del sello de que formara una banda junto con algunos de sus compañeros de OT. La artista tenía claro que no iba a dejar pasar su oportunidad. No en vano, hablamos de una chica que con la mayoría de edad recién cumplida pasó por una de las primeras ediciones del programa 'Fama a bailar', que se lanzó a la aventura y emigró a China para trabajar y seguir formándose como bailarina y que volvió con una idea clara en su cabeza.