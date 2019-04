Lérica se suma al cartel de Hoky Popi Music 2019 El festival celebrará su cuarta edición el próximo día 21 de julio en la Campa de La Magdalena de Santander con Beret, Blas Cantó y Lola Índigo en su cartel DMÚSICA * Domingo, 14 abril 2019, 08:17

Hoky Popi Music 2019 incorpora a su cartel a Lérica, una de las bandas revelación del momento, que compartirá el escenario de la Campa de La Magdalena el próximo 21 de julio con Blas Cantó, Beret, Lola Índigo o DJ Ivi.

El grupo gaditano, integrado por los cantantes y compositores Tony Mateo, Juan Carlos Arauzo y Rubén Noel, se ha convertido en un fenómeno masivo en las redes sociales, donde suman más de 700.000 seguidores.

Su primera gira a nivel nacional colgó el cartel de 'no hay entradas' en ciudades de toda España, como Sevilla, Cádiz, Málaga, Madrid o Barcelona y con su primer álbum debut, titulado 'Cien mil motivos' y editado por Universal Music, cosecharon numerosos éxitos, logrando posicionarse en los primeros puestos de las listas de ventas y siendo número 1 en varias radios españolas.

Títulos como 'Mi rumbera' o 'Mentirosa compulsiva' han acumulado más de 19 millones de escuchas en las plataformas digitales y han continuado este éxito con su último single internacional, 'Un traguito', en el que se suma a Lérica la cantante Belinda. En tan solo un mes y medio han llegado a conseguir que su canción suene en radios de toda España y América Latina, además de las más de 12 millones de reproducciones que alcanza el tema en YouTube.

Lérica ha lanzado además otro nuevo tema, en esta ocasión contando con la colaboración de Danny Romero y Agustín Casanova, 'Solito solo' que este verano podrá verse en directo sobre el escenario de Hoky Popi Music 2019.

Cartel del festival

Además de todas estas actuaciones musicales, a las que se sumará el ganador o ganadora de la próxima edición del concurso Hoky Popi Talent destinado a jóvenes artistas que comienzan a dar sus primeros pasos en la música, se realizará una fiesta de colores durante la jornada y el recinto ubicado en La Magdalena estará habilitado con distintas actividades y juegos para los asistentes.

Entre los artistas que participarán en esta nueva edición de Hoky Popi Music destaca Blas Cantó, que se dio a conocer siendo tan solo un niño en el programa 'Eurojunior' de TVE, en el que fue subcampeón. Sin embargo, el éxito masivo le vino de la mano del grupo Auryn, que se convirtió en la boyband más famosa del país.

Tras siete años en la formación, más de 300.000 discos vendidos, 500 conciertos a sus espaldas tanto en España como en Latinoamérica, e importantes galardones como los Premios 40 Principales y los European MTV Music Award, la banda se tomó un descanso indefinido que ha permitido a Blas Cantó emprender su carrera en solitario.

Su primer disco, bautizado como 'Complicado', incluye varios singles muy exitosos, como 'In your bed' o 'Drunk & irresponsible', pero el que se ha convertido en el gran hit del cantante es 'Él no soy yo', que ha alcanzado más de 50 millones de visualizaciones en YouTube y ha sido número 1 en las radios y en las listas de ventas, además de ser la banda sonora del conocido programa de Telecinco 'Supervivientes'.

En el caso de Francisco Javier Álvarez, nacido en Sevilla en 1996 y conocido popularmente como Beret, su inspiración precede a su interés por la música, comenzando con la creación de rap y finalizando con un estilo mucho más definido y entonado, que es producto del reggae, el dancehall o el raggamuffin, aunque evite completamente el uso de etiquetas musicales.

Además, el público de Hoky Popi Music 2019 podrá disfrutar de las canciones de Mimi, la artista que se esconde detrás del alter ego de Lola Índigo. La joven cantante formó parte del programa de Cuatro '¡Fama, a bailar!' con tan solo 18 años, y durante su etapa trabajando en China y Estados Unidos se formó como vocalista y bailarina.

A su regreso a España en 2017 fue seleccionada para entrar en la Academia de 'Operación Triunfo', y tras su paso por el programa de TVE se ha convertido en una de las artistas más prometedoras de su generación. Ahora encabeza Lola Índigo, un grupo de mujeres, con ella como vocalista y un potente cuerpo de baile, donde la danza es casi tan importante como la música.

Por su parte, DJ Ivi es el nombre artístico del cántabro Iván Abramo, de 11 años, que es considerado el pinchadiscos más joven de Cantabria.

Venta de entradas

Las entradas para el festival se pondrán a la venta este mismo viernes 12 de abril en la web oficial del evento –www.hokypopimusic.es– y en la plataforma de venta de El Corte Inglés.

Los precios de las entradas serán de 30 euros en la zona general y 45 euros para la entrada VIP, que da acceso preferente y exclusivo a primera fila y a la zona VIP, entre otras características. También habrá un cupo limitado de entradas con descuento en Oferplan.