Niña Polaca ha ido creciendo poco a poco, sin prisa, pero con paso firme. Ahora, todo empieza a sonreírles: llenan salas, cada vez están más ... arriba en los carteles de los festivales y su nombre suena con más fuerza. En los últimos tiempos, no han tocado tanto, porque están centrados en dar forma a su próximo disco. Mañana, en Santander Music. Hoy, una charla con Rubén Manchón, guitarrista del grupo.

–Da la sensación de que están en un momento de transición, en ese punto en el que empezamos a intuir sus próximos pasos.

–Ya estamos trabajando en nuestro nuevo disco, cuidando cada detalle de lo que queremos transmitir, tanto a nivel estético como conceptual. Llevamos tiempo planificándolo todo con calma y mucho mimo, aunque hasta ahora hemos preferido guardar silencio y no contar mucho sobre lo que estamos haciendo. No podemos desvelar todavía cuándo saldrán los primeros adelantos, pero será muy, muy pronto.

–¿Qué cambios podemos esperar respecto a sus trabajos anteriores?

–Creo que ya no hablamos de los mismos temas que antes: queda alguna canción, más antigua, en la línea de lo anterior, pero la mayoría va por otro camino. Hay mucha crítica a la realidad que vivimos los jóvenes adultos, pero también ganas de mirar hacia adelante con optimismo.

–Se definían como una «banda de llorar y cagarse en cosas». Mantienen esa etiqueta, ¿no?

–En realidad, somos menos grises de lo que parece, pero hablamos de cosas que realmente nos marcan, como una ruptura. Además, Surma, que escribe muchas de las letras, tiene una forma particular de expresarse, con hipérboles: no diría simplemente «estoy muy triste», sino más bien algo como «no hay nadie más triste que yo en todo el planeta». Eso hace que nuestras letras sean mucho más bonitas, aunque puede dar la sensación de que vivimos en un constante vaivén emocional.

–A su anterior trabajo, 'Que adoren tus huesos', le dedicaron mucho tiempo y, mientras lo hacían, incluso tuvieron peleas, como ustedes mismos han reconocido. ¿Cómo van las cosas ahora?

–No hemos tenido ningún drama (ríe). Ahora que teníamos más tiempo libre y menos conciertos, pensamos que era el momento ideal para dar nuestro siguiente paso y nos pusimos manos a la obra. Surma se encerró una temporada a escribir como un loco, luego nos fuimos de retiro para aislarnos del mundo, nos llevamos los instrumentos y empezamos a darle forma a todo juntos

–¿Cómo están afrontando esta nueva etapa? Da la sensación de que últimamente todo les va viento en popa, ¿no?

–Llevamos mil años en esto: empecé mi primer grupo con Surma cuando apenas teníamos 13 años. Al principio nos llamábamos Out of Order, después pasamos por un montón de nombres graciosos y tocábamos tanto versiones, como canciones originales que, para ser honestos, eran malísimas. Más adelante, ya un poco mayores, estuve en un par de grupos con Claudia, la teclista, antes de que ambos nos uniéramos a Niña Polaca. No es que el proyecto en el que estamos ahora haya empezado a funcionar de repente, sino que todos llevamos toda la vida en esto, y parece que finalmente todo se está alineando a nuestro favor.

Canción 'Los días malos' «Creo que es lo mejor que hemos hecho y ha acabado siendo muy especial para nosotros»

–El año pasado, sin ir más lejos, llenaron cuatro veces La Riviera madrileña, que suele ser un buen termómetro de cómo de bien están yendo las cosas.

–Siento que pertenecemos a una generación de bandas que nos conocemos desde hace tiempo, que hemos luchado mucho por sobrevivir y que, de repente, estamos tocando en sitios privilegiados como La Riviera. Me emociona ver lo que han conseguido grupos como Veintiuno o Sexy Zebras, con quienes nos llevamos genial. Son bandas que llevan mil años haciendo giras casi deficitarias por España y tocando en festivales a horas malísimas, pero que, de repente, están alcanzando un punto en el que todo el sacrificio y la constancia empiezan a dar frutos. Durante años hubo una generación que admiramos y que parecía dominarlo todo, como Vetusta Morla, Lori Meyers o Viva Suecia, pero ahora parece que otros nombres empiezan a colarse.

–Sexy Zebras tocarán en enero en el Palacio de Deportes de Madrid. ¿Ven ese escenario como un objetivo real? ¿Cuál creen que será su siguiente paso?

–Si mucha gente piensa que nuestro siguiente paso debería ser tocar en el Palacio de Deportes de Madrid, no pueden estar tan lejos de la realidad. Todos sabemos cómo funciona la industria, qué salas hay en este país y qué pasos debe ir dando una banda. Esto es una opinión, y no sé si mis compañeros piensan igual, pero 'Que adoren tus huesos' no fue un disco con el que de repente ganáramos muchos más 'fans'. Más bien fue un trabajo que la gente fue descubriendo y valorando poco a poco, con el tiempo y los conciertos, y es algo que refleja muy bien el tipo de camino que hemos recorrido.

– No sé hasta qué punto 'Los días malos' ejemplifica eso, pero lo cierto es que, con el tiempo, se ha convertido en una de las canciones más queridas.

–Lo de esa canción fue muy gracioso, porque quedaban solo un par de días para empezar a grabar el disco y apareció Surma diciendo: «sé que voy supertarde, pero he compuesto esto que creo que puede molar». La empezamos a dar forma y en apenas media hora ya sonaba casi igual que la versión que la gente conoce. Creo que es lo mejor que hemos hecho y es un tema que ha acabado siendo muy especial para nosotros.

–En los últimos tiempos, han publicado nuevas versiones de los temas junto a artistas como Dani Fernández o Amaral, con quienes le han dado una nueva vida a 'Los días malos'. ¿Cómo surgen estas colaboraciones? ¿Cómo reunir a artistas tan distintos en un mismo universo musical?

–Queríamos hacer algo diferente con algunas canciones del disco: no solo añadirles otra voz, sino darles una nueva dimensión. Además, veíamos que era una oportunidad genial de juntarnos con músicos a la que admiramos. Con toda la gente con la que hemos hecho cosas, como Carlangas o David Ruiz, cantante de La M.O.D.A, ha sido porque en algún momento hemos coincidido y tenemos una muy buena relación. Y luego está Amaral, que es uno de nuestros referentes; pensamos: ¿por qué no les escribimos y se lo proponemos?

–Este sábado, en Santander Music, actuarán, entre otros, junto a Amaral, Sexy Zebras y Veintiuno, que son algunos de esos grupos con los que han colaborado recientemente. ¿Habrá alguna sorpresa conjunta sobre el escenario?

–Algo, algo va a haber…