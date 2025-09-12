«Con cada proyecto, cada guion o cada canción que abordo, siento que no sé nada»

Con «todas las fuerzas y todas las ganas». Así se siente Ana Belén. Con esa energía recala esta noche en el ciclo La Plaza (21. ... 00 horas). Vuelve a cantar, tras varios años subida a otras tablas, las del teatro, donde ha ido encadenando obras. Pero crecieron las ganas de cantar. En abril publicó 'Vengo con los ojos nuevos' y arrancó una gira que la lleva por todo el país, con entradas agotadas en ciudades como Madrid o Barcelona. Una gira que «ya no es como las de antes», explica. En décadas previas, lo habitual era encadenar fechas y hacer medio centenar de conciertos cada verano. «Ahora, afortunadamente, es todo mucho más civilizado, más cómodo y se trabaja muchísimo mejor», dice, explicando, siempre disciplinada, que estos márgenes permiten cuidarse, «que la garganta descanse y esté bien». La suya es propietaria de una voz privilegiada que ha acompañado a varias generaciones y que sigue al pie del cañón.

«Estoy tan feliz y tan agradecida de poder seguir trabajando en lo que desde el principio fue una pasión...Qué suerte, con la edad que tengo, de seguir trabajando en esto, como actriz y como cantante, que sigan contando conmigo», celebra. Más que decidir lo que quiere ir haciendo, señala que decide «lo que no quiero hacer». Los campos en los que se mueve no se invaden. «No he mezclado nunca», sostiene. Si está haciendo teatro, no puede hacer otra cosa «porque es muy absorbente» y tampoco cuando está de gira «porque tienes que cuidar la voz». «Esto es lo único que planifico, porque es necesario», explica.

¿Echaba de menos al público, tanto como el público, a juzgar por la respuesta, la extrañaba a ella? «No quiero entrar a analizarlo demasiado porque me puedo quedar como en la canción de Kiko Veneno; lo mismo te echo de menos, como te echaba de más», bromea. Reconoce que sentía la necesidad de volver al escenario, con toda la banda, tocar y cantar. Una consecuencia obvia de su paso por el estudio para grabar el disco que se ha demorado seis años en llegar.

Ana Belén, que ha vivido los cambios de una sociedad que evolucionaba, no es nostálgica, más allá de los momentos en los que «un olor, un ambiente, te recuerda a otra tiempo, te reconoces de pequeño y te atrapa esa nostalgia de la niñez o la adolescencia», y sentencia: «Cualquier tiempo pasado fue peor».

El álbum, publicado en abril, incluye dos canciones compuestas por la cantante torrelaveguense Vicky Gastelo

La artista tiene una relación con Cantabria que viene de lejos. Rodó con Mario Camus y Manuel Gutiérrez Aragón, fue premiada por la UIMP y por el Festival Internacional de Cortometrajes de Torrelavega «y he pasado por aquí en cada una de las giras de teatro que he hecho», añade. «Hubo incluso una función que estrenamos en el Palacio de Festivales».

Aparte del cariño y agradecimiento que tiene hacia «Manolo y Mario», también tiene otros amigos, entre los que señala a su «querido Resines». «Cuando trabajas en esta profesión, una de las cosas maravillosas que tienes es la posibilidad de conocer gente increíble y yo he tenido esa suerte». Gente «que te hacen la vida alegre, te divierten y además te enseñan; he aprendido mucho con ellos».

Otra persona que se une a esa red de lazos cántabros es la cantante y compositora Vicky Gastelo. Ana Belén ha incluido en su nuevo disco dos temas de la torrelaveguense; 'Que no hablen en mi nombre' y 'Sin tacones ni carmín', que suma a Luis Ramiro a esa composición. «Cuando vino al estudio y las escuchó estaba tan contenta... -relata con cariño- Es una autora estupenda, una mujer a descubrir y estar con ella fue muy bonito».

El aprendizaje sigue siendo un motor para la artista, aún sumando tanta experiencia en su haber, en forma de programas, premios, festivales, países visitados, estudios recorridos... «He hecho muchas cosas, pero cuando afronto cada una de ellas, sea una lectura de guion, un primer día de rodaje o una canción, siempre pienso que no sé nada. No es falsa modestia». Así se siente. El título y la canción que le da nombre, compuesta por Víctor Manuel, 'Vengo con los ojos nuevos' «lo refleja muy bien». El motivo es sencillo: «Sigo teniendo curiosidad por las cosas, porque me meto en ellas sin saber qué va a pasar; me importa el viaje, el trayecto y luego ya se verá». Pero en ese primer paso, «no estoy nada segura de mí». Una experiencia que ha comentado con compañeros «gente que lleva toda la vida en esto y me dicen lo mismo sobre estos nervios de los comienzos; es la incertidumbre que conlleva la profesión».

Una profesión que, además de con Víctor Manuel, comparte con su hijo, David San José, productor del disco y director musical de la gira. Los roles se mezclan con la vida cotidiana. «En esta familia estamos acostumbrados a trabajar juntos y siempre hemos tenido muy claro el lugar de cada uno; nunca hemos tenido problemas». En su caso, dice, «soy una mandada; me amoldo a la hoja de ruta que me digan».

Después, «evidentemente, cuando salgo al escenario, perdona, pero salgo a por todas», defiende la Ana Belén más artista, pero «cuando estamos ensayando, los jefes son los músicos».

Respecto al sector en el que ha desarrollado buena parte de su vida profesional, destaca que «dentro de las artes escénicas, en todas las disciplinas, hay una riqueza increíble», mirando hacia el sector a nivel nacional. «Hay un trabajo en equipo, un hacer piña en torno a lo que importa, que es que esa obra que estás ensayando llegue a la gente». Equipos que suman a todas las piezas implicadas. «En esta profesión nunca eres tú solo».

«Nunca he pensado que me voy a dedicar a otra cosa en algún momento determinado», dice sobre sus planes de futuro. «Sigo teniendo buena voz, porque la trabajo mucho, estoy a punto, conecto con la gente y mi trabajo sigue interesando, así que, aquí estamos». Ese aquí de Ana Belén será, esta noche, la plaza de toros de Santander, con los ojos nuevos y la elegancia de siempre.