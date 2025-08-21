Es uno de los artistas mexicanos más conocidos del mundo y un auténtico embajador de la cultura musical de su país, con las rancheras como ... seña de identidad. Miembro de una saga que ha cambiado la historia de la música en su país, es fiel a sus raíces pero no renuncia a propuestas más contemporáneas. Así lo demostrará en el concierto que ofrece mañana a las 22.30 horas en la Virgen del Mar, en el que también homenajeará a su padre.

–Ha sabido moverse entre la música tradicional y el pop con gran éxito. ¿Cómo encuentra el equilibrio entre ambos mundos?

–Yo siempre he dicho: no importa si es pop o regional mexicano, la música tiene que moverme por dentro. Tiene que hacerme sentir, conectar con cada palabra y cada nota, porque solo así puedo transmitirla de verdad al público.

–Mirando atrás, ¿hay algún disco o canción que considere un punto de inflexión en su carrera?

–Cuando tomé la decisión de dar el paso hacia el pop, por diferentes razones, pero una muy grande es que yo quería hacer algo que me diferenciaba a mi padre. 'Me dedique a perderte' se convirtió en un parteaguas: no solo es una de las canciones más significativas de toda mi carrera, sino que también me abrió puertas de nuevos públicos en Latinoamérica y en Europa.

–¿Qué recuerdos guarda de su primera actuación en España? ¿Cómo ha cambiado su relación con el público español desde entonces?

–En 2005 fuimos a grabar un disco llamado 'México-Madrid: En Directo y Sin Escalas', una grabación en vivo desde Madrid. Fue una presentación y un proyecto muy especial para mí; España es el país que me abrió las puertas en Europa. Lo más chingón de todo es que, después de tantos años, siguen recibiéndome con el mismo cariño.

–Viene a cantar en la campa de la Virgen del Mar, pero ¿a quién le reza?

–Yo le rezo a Dios y a la Virgen de Guadalupe… Su presencia es muy significativa para nosotros en México, y siempre llevamos su imagen en los estuches de la carga, como un recordatorio de fe y protección. Antes de cada show me encomiendo a la Virgen, le pido que nos cuide y que todo salga bien en el escenario. Es un ritual que me da paz, fuerza y la certeza de que nunca estoy solo cuando canto.

–Lleva el mariachi y la música ranchera por todo el mundo. ¿Qué significa para usted ser embajador del folclore mexicano?

–Es algo que llevo con enorme orgullo. El mariachi y la música ranchera son parte de mí, de mis raíces, de mi historia. Tener el privilegio de llevar este género por todo el mundo y ver cómo se ha convertido en el de mayor crecimiento me llena de satisfacción y de un orgullo inmenso. Es un honor ser parte de ese legado y compartirlo con nuevas generaciones.

–En sus conciertos, ¿cómo decide qué canciones incluir del repertorio clásico? ¿Siente una responsabilidad al interpretarlas?

–Tenemos una lista de más de 50 canciones que repasamos cada noche junto con el director musical. Hay temas que la gente no me perdonaría si no los canto, jaja. A veces incluimos algo nuevo o rescatamos canciones que teníamos tiempo sin interpretar, pero siempre están los clásicos, esos que el público corea a todo pulmón y que hacen que cada show sea único.

–¿Cómo es la experiencia de cantar con mariachi fuera de México? ¿Qué emociones le transmite ese formato musical?

–El mariachi tiene algo mágico, le da ese sabor tan nuestro, tan mexicano. Para mí siempre es un honor y un verdadero placer cantar acompañado de ellos (que ya somos una familia) en cualquier parte del mundo. Y lo más emocionante es ver cómo la música mexicana es recibida y querida fuera de México; eso te conmueve aún más porque entiendes el impacto tan grande que tiene nuestra música y nuestra cultura.

–En esta gira por España, ¿qué puede esperar el público? ¿Habrá alguna sorpresa en el repertorio o colaboraciones especiales?

–En esta gira vamos a cantar por más de dos horas, acompañados de todo mi mariachi y de mis músicos. Vamos a cantar todos los éxitos como 'Me dediqué a perderte', 'Como quien pierde una estrella', 'Caballero', y además rendiremos un homenaje muy especial a mi padre con sus canciones clásicas. Lo que llevamos es una auténtica fiesta mexicana… ¡así que prepárense para vivirla al máximo!

–¿Qué le atrae del público español y qué lo diferencia del latinoamericano?

–El público en España es realmente apasionado y lleno de alegría; cada presentación aquí la disfruto al máximo. Se percibe una energía única, difícil de describir. Estoy convencido de que la música tiene ese don maravilloso de unirnos, de regalarnos instantes en los que, sin importar nuestras raíces, compartimos la misma emoción.

–Con la globalización de la música latina, ¿qué lugar ocupa hoy la canción ranchera en ese panorama internacional?

–Yo creo que ocupa un lugar muy importante si no el más importante dentro de la música latina, el género ha tenido un crecimiento enorme en los últimos años.

–¿Qué opina del auge de géneros como el regional urbano o los corridos tumbados? ¿Le interesa colaborar con artistas de esas escenas?

–La música mexicana siempre ha tenido su momento. Creo que son modas: vienen y van de repente. Ahora la música mexicana está de moda, pero no necesariamente en su forma tradicional, como se conocía con el mariachi. Yo siempre me he caracterizado por buscar nuevas formas de fusionar y añadir sonidos diferentes a nuestra música mexicana. Creo que eso es lo que me distingue de otros cantantes de música ranchera.

–Ha heredado el legado de Vicente Fernández y también ha forjado el suyo propio. ¿Qué es lo más valioso que le dejó su padre como artista y como persona?

–Mi padre me dejó muchas enseñanzas, pero lo más valioso, sin duda, ha sido la unión familiar, el respeto y el amor por el público. Él me decía: «Tú siempre sé tú mismo; no trates de ser nadie más ni de querer superarme. Sé transparente. Lo que hagas con el corazón siempre va a llegar al público, y cuando conectas…. eso es lo más importante».