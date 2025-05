«Quiero que me recuerden como un buen aficionado al flamenco y como una buena persona»

Pedro Álvarez Potes Viernes, 30 de mayo 2025, 07:19 Comenta Compartir

El Centro de Estudios Lebaniegos de Potes, acoge este viernes el inicio de un ciclo de flamenco que comenzará con la actuación del guitarrista Pepe Habichuela, que junto a su mujer, Amparo Niño, bailaora de Triana, irá conversando y tocando con su guitarra los sonidos de toda una vida dedicada a la música flamenca. La cita tendrá lugar a las 20.00 horas.

Para abrir boca, este jueves, el artista ha estado en la iglesia mozárabe de Santa María de Lebeña donde ha tocado algunos temas. En esta visita estado acompañado de su esposa Amparo, así como de Pilar Gómez Bahamonde, directora de la Fundación Camino Lebaniego, y de Irene Díaz, gerente del Grupo de Acción Local Liébana, patrocinadores del concierto, y de los organizadores: Bodega Cayo y La Relocha Gourmet.

-¿Qué tienen las cuevas del Sacromonte de Granada donde nació en 1944, que el flamenco es su seña de identidad?

-Tienen algo muy especial, porque allí la música suena muy bien. En esas cuevas aprendí yo desde muy joven escuchando las guitarras, a los cantaores y las bailaoras, y es algo que hay que vivirlo y sentirlo.

-Dicen que el arte hay que mamarlo desde la infancia ¿Su padre, José y su hermano, Juan, contribuyeron con su guitarra a que usted eligiese esta profesión?

-En la familia, mi abuelo y mi padre han sido guitarristas y nosotros, cuatro hermanos, hemos seguido esta profesión. En la cueva mía siempre hemos escuchado flamenco, aprendido mucho, en un ambiente único.

-La saga familiar de los Habichuelas deja una hermosa página en la historia de la música flamenca ¿Qué siente ahora cuando ve tocar a su hijo Josemi?

-Mi hijo lleva tocando desde pequeño y es hoy en día un músico único. En casa sonaba flamenco de todo el mundo y yo se lo ponía para que lo escuchara, y por ese motivo ha cogido la esencia de su padre, de su madre, y de toda la familia. Para mí es un orgullo que siga mis pasos.

-¿Enrique Morente significó un antes y un después en su proyección como guitarrista?

-Ha sido una persona para mí única y he aprendido mucho de él. Un gran cantaor, muy sencillo, muy buena persona, y era un genio en el cante. Hicimos juntos trabajos discográficos muy bonitos que quedarán para la historia.

Cuando fui por primera vez de Granada a Madrid conocí a las primeras figuras del flamenco, como Manolo Caracol, La Paquera, Camarón, Morente, y todo ellos significaron mucho para mí, ya que siempre que tocaba en los tablaos aprendía algo, hasta que cogí mi sitio.

-¿Acompañar a un cantaor con la guitarra es captar la esencia de sus diferentes cantes y palos?

-Es muy difícil acompañar a un cantaor, porque hay que tener un buen oído. Yo aprendí mucho de la voz de Enrique Morente, porque he metido frases suyas en mi guitarra y sonaba diferente. La magia del guitarrista estaba en saber improvisar y a mí me gusta mucho.

-¿Qué significó sacar a la luz su disco «A Mandeli» con sus propias creaciones?

-Fue una época muy importante para mí. Grabé un disco pero tenía mucho miedo porque había grandes guitarristas como Paco de Lucía o Manolo Sanlúcar, que ya eran muy importantes. Me metí en mi casa y con mi guitarra toqué las piezas del disco que ya llevé hecho al estudio, y lo gravé en directo. Ese disco ha viajado por el mundo entero y ha quedado para la historia.

-Como guitarrista ha tocado con bailaores, cantaores, así como en solitario con sus propios temas. ¿Dónde se ha encontrado más a gusto?

-He trabajado mucho en compañías de baile, que ahí también se aprende y siempre hacía un solo de guitarra. Desde luego en los tablaos flamencos y en el baile hay que seguir el ritmo y considero que allí se aprende mucho.

-¿Qué grandes cantaores y guitarristas le han marcado en su trayectoria profesional?

- He sido un enamorado de la música de Sabica y sin duda aprendí mucho de mi padre, pero mi gran maestro ha sido mi hermano Juan, que fue una gran figura, pero cualquier guitarrista que veía me podía aportar algo.

Como cantaores he admirado a Camarón, a Morente. Camarón, fue un hombre especial, ya que era un genio del cante, improvisaba mucho y tenía una gran voz, con afinación perfecta, y un ídolo en España.

-¿Qué siente cuando acaricia con sus manos una guitarra y el rasgueo de sus cuerdas se convierte en puro arte?

-Me gusta siempre improvisar y sin duda los rasgueos son muy especiales. En Granada se tocaba mucho para acompañar en el baile y allí aprendí a rasguear y coger fuerza con la mano derecha.

-¿Qué cualidades debe de tener un buen guitarrista flamenco?

-Primeramente, gustarle mucho el cante flamenco. Mi hermano Juan ha sido lo máximo como guitarrista acompañando al cante. Esa es la magia.

-¿Para seguir tocando en un escenario, hay que ser muy disciplinado y tocar muchas horas diarias?

-Yo vengo de un concierto y mi mujer Amparo se queda sorprendida porque siempre cojo la guitarra, porque es mi pasión y exige una continua práctica.

-¿Qué ha aportado Pepe Habichuela a la historia del flamenco?

-He aportado mucho, sobre todo a los jóvenes, que me dicen que soy una institución. Yo siempre les he apoyado, a los Morente, a Ketama, y estoy muy orgulloso de ello, y por eso me van a hacer un homenaje el 18 de junio en el Jardín Botánico de Madrid.

-Toda la vida en los escenarios acompañado de su guitarra y sigue con la misma ilusión de sus inicios ¿Cómo le gustaría que le recordasen?

-Como un buen aficionado a la guitarra y al flamenco. Siempre me ha gustado acompañar a los cantaores, y quiero que me recuerden como buen aficionado y como una buena persona.

-¿La belleza de la comarca de Liébana donde ahora se encuentra, le inspiraría para componer con su guitarra?

-Me he quedado sorprendido de esta tierra lebaniega, del cariño y el respeto que tiene la gente por la música. He tocado muchas veces en Santander, pero esta comarca tiene una belleza especial y no hay un lugar tan bonito en el mundo.

-¿Qué escucharemos este viernes en el encuentro flamenco que se celebrará en Potes?

-Voy a tocar puro flamenco y recordaré a mi tierra natal con una granaina, por tarantas, por tientos, por alegrías y por bulerías.