El rapero cántabro Nársil publica su segundo disco: 'Alta fildelidad' Afincado en Madrid desde hace una década, ha dado forma a un proyecto instrospectivo plagado de personajes atormentados por el entorno urbano PILAR GONZÁLEZ RUIZ Santander Sábado, 20 julio 2019, 12:14

Nársil, artista santanderino afincado desde hace más de una década en Madrid, tiene nuevo disco:'Alta fidelidad'. Tras 'Mesura', su anterior trabajo, nos muestra un proyecto íntimo inspirado en el concepto que le da título; la fidelidad, concreamente, la de sus perros y la de la música.

En tiempos de egos, Nársil adquiere un tono introspectivo para narrarnos historias de personajes «tratando de sobrevivir a sus debilidades», explica, «atormentados y enamorados, al mismo tiempo, por el entorno urbano». Una ciudad que es un personaje más de las historias que cuenta a través de sus letras y sin la cual «no puede vivir».

- ¿Cómo empieza su andadura en la música?

- Empecé a escuchar rap sobre el año 2000, a base de ir descubriendo canciones y grupos por mis propios medios, sin Internet las cosas eran muy distintas. En lo que se refiere a escribir, el 2007 marca mi inicio, con 21 años, mucho más tarde de lo que suele ser lo habitual en la gente que comienza en este género.

- ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que publicó 'Mesura' y cuál es su principal diferencia con este nuevo disco?

- 'Mesura' se publicó en el 2012, por lo que han pasado siete años desde entonces. Después de terminar este disco comencé a preparar un proyecto con D Doble E, también santanderino, que al final no vio la luz, así que se puede decir que han sido realmente cinco años de proceso. Este es un disco más maduro, fruto de una evolución, donde hay más variedad en todos los aspectos y en el que me he rodeado de más personas en el proceso creativo.

- ¿Qué tiene el rap francés para que le haya servido de inspiración?

- El rap francés es muy distinto al rap americano, donde surgió este género. Tiene una esencia propia que pocos países han logrado. Musicalmente suele ser mucho más melódico y líricamente está más ligado a la realidad social del país.

- ¿Cómo surgen las colaboraciones que aparecen en el disco?

- La gran mayoría por amistad. Quería hacer un guiño al título del álbum y rodearme de mis fieles. Mokhardo es quien ha creado el disco mano a mano conmigo y era lógico que apareciera. Vittore Montesco, bajo mi punto de vista, es uno de los mejores letristas de este país y nos une el gusto por el rap francés. Niñato y Latex Diamond son dos personas que llevan media vida en el rap, y también buenos amigos, por lo que también conté con ellos. EKS estuvo viviendo una temporada en Madrid y también le incluí en Alta fidelidad. En el caso de Shefré Li y Yous MC, fue el productor del tema, Slim-Guesh, quien se puso en contacto con ellos para colaborar en mi disco.

- Es un disco centrado en los personajes. ¿Qué rasgos tienen en común?

- Son personajes que, al menos en mi cabeza, tienen muchos aspectos en común. Se podría decir que son la cara B de la sociedad, la que muchas veces nos quieren ocultar. Antes de este disco, yo solía escribir casi siempre en primera persona. Durante el proceso de Alta fidelidad me cansé de esta manera de escribir por parecerme repetitivo, así que muchos de los rasgos de estos personajes tienen una parte en común conmigo.

- ¿Se le han quedado temas en el cajón?

- Finalmente no. Incluí las letras de los dos temas del proyecto con D Doble E, así que se podría decir que he incluido todos los temas que tenía durante estos años.

- ¿Cuál es su parte preferida del proceso creativo?

- La escritura, sin duda. Crear los temas es la parte más pura y creativa del proceso de hacer música.

- Dice que el entorno urbano atormenta. ¿Cómo lleva lo de vivir en Madrid?

- Va por épocas. Madrid es una ciudad con muchas más oportunidades, pero al alcance de muy pocos. Es un entorno de contrastes y desigualdad brutal, donde, para bien o para mal, todo el mundo va a lo suyo. Aunque creo que la tormenta depende más de uno mismo que de la ciudad en sí.

- ¿Sigue al tanto de lo que se hace en el sector musical cántabro?

- Sí. He sido y soy un gran seguidor de la música en Cantabria. Santander es una de las ciudades con un estilo más original y más respetadas de toda España en cuanto a rap se refiere. Falsa Identidad, Gandul el As o Fusión Klan desde los 90 o Chinatown, Eykeyey Rey, YoesDee o Mítiko y DJ Yata más adelante son algunos ejemplos del rap que se ha hecho por allí. En otros géneros podría decir que La Fuga, o ahora Rulo en su carrera en solitario, ha sido otro gran referente para mí. En cuanto a los últimos descubrimientos, me gusta Ángel Stanich.

- ¿Le veremos presentando sus canciones aquí?

- Es probable, aunque no seguro, que después de verano haya una fecha por Santander. De momento hemos hecho la presentación en Madrid el pasado mes y fue muy bien.

- ¿Son más fieles los perros o la música?

- No hay nada más fiel que un perro. Sin duda, son mi debilidad desde pequeño y lo que más me gusta de este mundo. Los dos que aparecen en portada son los dos que he tenido hasta ahora, aunque uno de ellos murió el año pasado, así que este disco también es un pequeño homenaje para él. Va por ti, Freddy.

- Uno de los temas se titula 'Mi límite'. ¿Cuál es el suyo?

- Mi límite depende mucho de mi estado de ánimo. Hay días que parece no haber límites y otros en los que los límites son demasiados. Intento que solo haya días de los primeros, pero de vez en cuando aparecen los segundos.