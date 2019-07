Vanesa Martín | Cantautora «La vida es como un caballo que pasa al galope volando y no te enteras» La cantante malagueña Vanesa Martín se sube mañana al escenario de El Malecón, en Torrelavega. / DM . La malagueña llega este jueves a El Malecón satisfecha de su carrera, de su participación en televisión y encantada de sus fans PILAR GONZÁLEZ RUIZ Santander Miércoles, 3 julio 2019, 07:35

La segunda jornada del festival Música en Grande tiene mañana nombre de mujer y a Vanesa Martín como cabeza de un cartel que llevará también a El Malecón a Sofía Ellar y Ximena Sariñana. La malagueña llega a Torrelavega en un gran momento profesional, muy satisfecha con su participación en el programa 'La Voz Kids' y, sobre todo, de sus seguidores «esa gente con la que de repente conectas en una misma filosofía de vida».

-¿Qué fue lo que le hizo decantarse finalmente por la música y no por sus estudios de Magisterio?

-Es algo que se lleva dentro, sabes que te hace feliz y te llena. A los seis años me regalaron mi primera guitarra y empecé a aprender, incluso tengo fotos con dos o tres años sosteniendo una guitarra de juguete. Con once o doce años escribí mi primera canción. Eso significa inevitablemente que lo llevas dentro. Lo compaginaba todo con mis estudios, pero cuando verdaderamente me tuve que plantear si estudiar las oposiciones o dedicarme a lo que verdaderamente me gustaba, la gente venía cada vez más a los conciertos, así que me fui a Madrid y empecé a tocar en locales de música en directo. Allí arrancó todo.

-Ha estado en un programa, 'La Voz Kids', en el que se mezclan las dos cosas que le gustan, enseñanza y música. ¿Cómo ha sido esa experiencia?

-Muy bonita. He disfrutado y aprendido mucho con los niños y mis compañeros. Los chicos me dieron una lección de realidad, generosidad e inocencia increíble. Se pasa mal cuando tienes que tomar la decisión de que no pasen a la siguiente fase, pero, por suerte, son niños que no compiten, sino que comparten. Ha sido un programa en el que nos hemos reído mucho y que cuando empiece a emitirse en septiembre va a dar muchas alegrías. Además, es maravilloso ver a personas de ocho, nueve o diez años cantando con tanto talento.

-¿Cómo ha sido trabajar con artistas del panorama nacional como Pablo Alborán y Pastora Soler?

-Es como compartir un vino con un amigo. Los quiero, admiro y respeto mucho. Por suerte, he tenido la fortuna de colaborar con artistas muy grandes, de nuestro país y de fuera. Siempre con reciprocidad, complicidad, admiración y desde un respeto mutuo, unido todo a las ganas de compartir escenario y que quede grabado. De alguna manera es un camino de ida y vuelta para ambos.

-¿Ha sido fácil dar a conocer su música internacionalmente?

-Estamos con una gira maravillosa y que va muy bien. Ahora acabamos de aterrizar en Argentina y venimos de estar dos semanas en México y Chile. Te sientes querido y arropado a 10.000 kilómetros de tu casa, tu carrera crece y tu cultura se mezcla con su cultura formando una comunión preciosa, lo que te enriquece y te nutre mucho por dentro. Cada vez me siento menos fuera de España. De hecho, vamos a vivir el año que viene una temporada por México, Miami y quizá Argentina.

-Tiene mucha conexión con sus fans, ¿cuál es el secreto?

-No lo sé, pero me encanta que ocurra. Siempre presumo del público que viene a mis conciertos porque es gente con la que de repente conectas en una misma filosofía de vida, que demanda contenido en las historias, que quiere emocionarse, pensar y evadirse de la realidad durante las dos horas de concierto. En definitiva, quiere seguir creciendo con la música, con respeto y muchas ganas de vivir. Por ejemplo, mi sentido del humor es muy ácido y en directo cuando hago alguna broma es cuando realmente me doy cuenta de que la gente que viene tiene mucho más querer de lo que a veces parece. Conectas con una persona porque compartes en cierto modo una parte de esa filosofía de vida.

-'Todas las mujeres que habitan en mí' es una vuelta a sus raíces. ¿Qué diferencia a la Vanesa Martín actual de la que comenzó a actuar en el bar El Taburete de Madrid?

-La experiencia de los años que han pasado y el aprendizaje que conllevan, pero sigo siendo la misma. La primera vez que firmé un contrato con una multinacional, recuerdo que iba andando por Gran Vía y decía 'se supone que tengo que sentir algo diferente a hace media hora o ayer' Pasaban los días y seguía pensando 'no siento nada diferente'. Después te das cuenta de que lo que realmente importa es tu trabajo, por encima de todo, y hacer música y conciertos que lleguen a la gente para que ambos disfrutéis y para ello necesitas tener los medios necesarios. Me siento afortunada por tener la carrera y el equipo de trabajo que tengo y ver que la gente realmente disfruta con mi música.

-Hace poco ha sacado su nuevo sencillo, 'De tus ojos'. ¿Qué significado tiene este nuevo trabajo?

-'De tus ojos' es una canción con toques electrónicos, muy luminosa y muy veraniega. Cuenta el triunfo de una historia de amor maravillosa de respeto, tolerancia, libertad y naturalidad. Es para mí, de los mejores videoclips que he hecho. Se trata de una especie de mini-corto, muy cuidado y bonito. Y por supuesto, estoy muy agradecida de haberlo compartido con la actriz Adriana Ugarte.

-Su actuación pondrá el colofón al concierto de mañana. ¿Qué espera de este festival?

-Pasarlo bien. Además, me encanta el cartel. Creo que va ser una estupenda noche de verano que vamos a disfrutar con toda la energía positiva. Quiero que sea una celebración y que se disfrute por todos el aquí y el ahora, que la vida es un caballo que pasa al galope volando y no te enteras.

-¿Cuáles son sus nuevos proyectos?

-Ahora mismo estoy con la gira, todavía nos quedan muchos conciertos por delante. En septiembre se empieza a emitir 'La Voz Kids' y después descansaré.