La excelencia coral de El León de Oro abre la semana del FIS en los Marcos Históricos

La orquesta NCPA de China, dirigida por Myung-Whun Chung y con el pianista Bruce Liu como solista, recala hoy domingo, a las 20.00 ... horas, en la Sala Argenta del Palacio de Festivales, dentro de la programación del Festival Internacional de Santander (FIS). La actuación, patrocinada por Unicaja, es la única –tal como se anticipó– que la formación realizará en España y uno de los cinco destinos de su primera gira europea. Contará con un repertorio compuesto por la orquesta Wu Xing ('Cinco Elementos'), obra de Qigang Chen; además del Concierto para Piano y Orquesta en Sol Mayor, de Maurice Ravel; y la 'Sinfonía con órgano', de Camille Saint-Saens. Bruce Liu será el solista del Concierto para piano y orquesta en sol mayor de Ravel. Las localidades de venta anticipada están ya agotadas y hoy, a las once de la mañana, saldrá a la venta el porcentaje reservado para el día del espectáculo. Con esta cita sinfónica se completan los diez primeros días de esta edición del Festival que dirige Cosme Marina.

La próxima semana el protagonismo se traslada a la Sala Pereda y a los Marcos Históricos. En el primer caso, cita con el 'Jardín de haikus' de Benet Casablancas el próximo martes y el estreno de 'Medea' de La Machina Teatro en versión y dirección de Iñaki Rikarte, miércoles y jueves, ya con el cartel de todo vendido. Las propuestas en los Marcos Históricos durante la semana trasladan el Festival a Reinosa, Noja, Isla o Suances. La música de cámara, la música antigua y el jazz son ejes de la programación.

La agenda se abre mañana lunes en la iglesia de San Sebastián de Reinosa y prosigue el martes 12 en la cueva de El Soplao (Celis), ambos escenarios para albergar al coro El León de Oro, dirigido por Marco Antonio García de Paz, que interpretará el programa 'La luz de la fe' configurado por obras de Giovanni Perluigi da Palestrina (Tu es Petrus, Sicut cervus, Nunc dimittis), Arvo Pärt (Nunc dimittis), Félix Mendelssohn (O lux beata Trinitas), Andrej Makor (O lux beata Trinitas), Jesús Gavito (O sacrum convivium), Luigi Molfino (O sacrum convivium) y Eric Whitacre (Lux aurumque, Sainte – Chapelle), que el coro propone a modo de «viaje espiritual a través de la música coral de distintas épocas y estilos».

Marco Antonio García de Paz está considerado uno de los directores más audaces y creativos del panorama musical actual. Fundador y director de El León de Oro, desde 2019, es también director titular del Joven Coro de Andalucía y, entre 2021 y 2024, ocupó́ el cargo de director titular del Coro de RTVE, con el que mantiene colaboraciones frecuentes. A lo largo de su carrera, García de Paz ha acumulado más de 60 premios nacionales e internacionales. El León de Oro, nacido en Luanco como un grupo de amigos unidos por su amor al canto ha evolucionado hasta convertirse en un referente internacional, avalado por numerosos premios, invitaciones a festivales de prestigio y la devoción de quienes disfrutan de su arte. La versatilidad es uno de los rasgos que mejor define a esta formación. Uno de los aspectos que hace único a esta formación es su temporada propia, donde presenta programas a cappella cuidadosamente diseñados. A ello se suma su constante colaboración con importantes orquestas sinfónicas.