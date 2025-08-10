El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El León de Oro, agrupación vocal asturiana, recala mañana en Reinosa. Miguel Prado

La excelencia coral de El León de Oro abre la semana del FIS en los Marcos Históricos

Las voces de la agrupación asturiana interpretan, mañana y pasado, el programa 'La luz de la fe' en la iglesia de Reinosa y en la cueva de El Soplao

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Domingo, 10 de agosto 2025, 10:22

La orquesta NCPA de China, dirigida por Myung-Whun Chung y con el pianista Bruce Liu como solista, recala hoy domingo, a las 20.00 ... horas, en la Sala Argenta del Palacio de Festivales, dentro de la programación del Festival Internacional de Santander (FIS). La actuación, patrocinada por Unicaja, es la única –tal como se anticipó– que la formación realizará en España y uno de los cinco destinos de su primera gira europea. Contará con un repertorio compuesto por la orquesta Wu Xing ('Cinco Elementos'), obra de Qigang Chen; además del Concierto para Piano y Orquesta en Sol Mayor, de Maurice Ravel; y la 'Sinfonía con órgano', de Camille Saint-Saens. Bruce Liu será el solista del Concierto para piano y orquesta en sol mayor de Ravel. Las localidades de venta anticipada están ya agotadas y hoy, a las once de la mañana, saldrá a la venta el porcentaje reservado para el día del espectáculo. Con esta cita sinfónica se completan los diez primeros días de esta edición del Festival que dirige Cosme Marina.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una empresa cántabra de restauración de yates se ofrece a rehabilitar los galeones de Vital Alsar
  2. 2

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  3. 3

    Villalibre, nuevo delantero del Racing
  4. 4

    Ciao, pretemporada
  5. 5

    La influencer Maribel Cabo pasea por las fiestas de Torrelavega
  6. 6 En La Inesperada encontrará una cocina de familia, sencilla y con carne propia
  7. 7

    Fervor cítrico en Novales
  8. 8

    Concentración en Somo contra la intervención en el monte de Arna
  9. 9

    El tramo de la N-634 en el que murió Pablo Gorostiza no tenía límites de velocidad
  10. 10

    Arrancan las obras de la promoción de 12 viviendas de la calle Aviche de Monte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La excelencia coral de El León de Oro abre la semana del FIS en los Marcos Históricos

La excelencia coral de El León de Oro abre la semana del FIS en los Marcos Históricos