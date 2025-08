Amaral y Carolina Durante cierran por todo lo alto el Santander Music

La Campa de La Magdalena cerró anoche filas con una jornada de sábado teñida de subnopop y pogos. La última jornada del Santander Music comenzó ... al sol y terminó con pelucas agitándose al ritmo de Sexy Zebras, pero antes, tuvo a Amaral como gran protagonista.

La banda zaragozana firmó uno de los directos más potentes -también más complejos a nivel técnico- que se han visto en el festival. Eva, elevada sobre el escenario mientras cantaba 'En el centro de un tornado', fue solo una de las imágenes clave. Juan Aguirre, a solas con su guitarra, interpretó 'Tardes', un tema de su primer disco, como alegato contra la guerra. No faltó el compromiso político y el recuerdo a Víctor Jara, con agradecimiento a la Fundación Víctor Jara la cesión de imágenes para proyectar en pantalla durante el show, y un mensaje: «Cuando hablas de la belleza, inevitablemente aparece su reverso: la crueldad. Esa crueldad se llevó a Jara y se sigue llevando a personas hoy en Gaza».

En pantalla también apareció la campeona española de maratón, Ester Navarrete, al sonar 'Salir corriendo', una de las canciones que mayor ovación se llevó, al igual que su banda. Sobre el escenario hubo flauta travesera, arapaconda, acordeón, violonchelo, saxofón, batería, bajo y guitarras. Ahí es nada.

No obstante, vayamos al principio. El arranque lo puso el artista cántabro Jaguayano, que defendió con soltura su propuesta festiva. Nombres reconocidos como Neko del Río o Carla Delgado formaron sus filas. Cerraron su espectáculo con 'Ya es verano'.

Después, los vigueses Querido apostaron por bajar revoluciones y mirar hacia dentro. «Gracias por apoyar a las bandas que estamos empezando», dijeron desde el escenario. Ellos, los más introspectivos del día, interpretaron las canciones de su único disco, 'Una nueva esperanza IV', aunque también incluyeron en el repertorio dos pistas de lo que será su segundo disco.

Tu Otra Bonita llegaron para levantar a los que aún no se habían soltado. Una hora de puro derroche en el escenario más pequeño. Desde que salieron al grito de «Santander, venimos a dejarnos los cojones en el escenario», no dejaron ni un respiro. A medio camino entre el rock y el flamenco, con megáfono en mano y pasillos entre el público, rescataron 'Pastelitos o polvitos' y se atrevieron con un homenaje a Franz Ferdinand entre los riffs de 'Cabeza de cartel'.

Ojete Calor y Veintiuno: dos formas de conectar con el público

Ojete Calor hizo de su directo una performance de videojuego y parodia pop. Con cuenta atrás inicial y medley multigeneracional, Carlos Areces y Aníbal Gómez revivieron en la Campa de la Magdalena a Raffaella Carrà, Camilo Sesto y Vicente Fernández. También elogió a la que ellos consideran 'su musa', Ana Belén, que apareció por videollamada (ficticia) para cantar 'Agapimú'.

En su caso Veintiuno, una de las bandas con más oficio de la noche, firmó un concierto sobrio, melódico y emocional. «La próxima va para quien se haya sentido solo alguna vez», dijo Diego antes de dar paso a 'Cabezabajo'. Frente a ellos, un público multitudinario entregado y la certeza de que su techo está cada vez más alto.

Niña Polaca, Carolina Durante y Sexy Zebras, broche de oro

A Niña Polaca el escenario se les quedó pequeño. Tocaron justo después de Amaral, entre su setlist figuraron 'Tallin' o himnos como 'Nora', o 'Mucho tiempo contigo'. También invitaron a Diego, de Veintiuno, para cantar 'Travieso' y se marcaron una versión de 'Madrid' (Pereza) muy coreado por primeras y últimas filas. «Gracias por dejaros la pasta en venir», dijeron antes del pogo final.

Carolina Durante convirtió la Campa en un caos controlado. Desde 'Joderse la vida es lo más divertido' hasta 'Elige tu propia aventura', su directo combinó provocación, humor y electricidad. No faltó el megáfono, ni el monstruo en escena, ni las proclamas contra lo establecido: «Vamos a ver si odiamos las mismas cosas», gritaron. Su puesta en escena fue de las mejores de la jornada, pues aparecieron con su ya conocido 'ascensor' amarillo. Vasos por los aires y una bandera palestina no pasaron desapercibidos. «La primera vez que tocamos aquí fue con Taburete. No vino nadie», recordaron entre risas. Esta vez, no cabía un alma más.

Los siempre salvajes Sexy Zebras, con las ya habituales 'Jaleo' o 'Charly García', además de los temas de su último trabajo, Bravo (2025), clausuraron el festival con un concierto para sudar, con pelucas en el aire en homenaje a Marisol, y un cierre a la altura de un Santander Music que, en solo dos días, dejó claro que la fiesta-si se cuida y se programa con cabeza- no necesita más. Aunque las dos horas de duración del concierto de Amaral fue motivo de queja de algunos asistentes.

El Santander Music ha congregado el primer fin de semana de agosto a 25.000 personas en dos días, con los carteles de 'entradas de sábado agotadas' y 'abonos agotados'. Difícil de igualar el año que viene, cuyas fechas de celebración serán el 6 y 7 de agosto.