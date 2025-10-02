El ciclo se celebrará en el Palacio de Deportes de Santander entre el 4 y el 8 de diciembre

El ciclo Magdalena Winter celebrará su sexta edición en el Palacio de Deportes de Santander entre el 4 y el 8 de diciembre e incluirá una amplia programación pensada para todos los públicos. Un espectáculo de circo, una fiesta con DJS, un evento de networking, una noche de tributos, un encuentro de danza y dos obras de teatro musical conforman la programación completa.

Según han explicado desde la organización de Magdalena Winter, esta cita cultural ofrecerá durante su sexta edición un total de cinco jornadas, en algunos casos con dos sesiones cada día, con una variada programación diseñada para dinamizar la ciudad durante el puente de la Constitución y con actuaciones para todos los públicos.

Este año 2025, por primera vez desde su nacimiento, el ciclo Magdalena Winter adelanta unas semanas su celebración y se traslada desde las fechas navideñas a los días festivos del puente de la Constitución para fomentar el ocio y contribuir a la desestacionalización del turismo durante el mes de diciembre.

Programación del ciclo

La sexta edición del ciclo Magdalena Winter se inaugurará el jueves 4 de diciembre con una velada muy especial de la mano del Gran Circo Acrobático de China, que despierta la magia de los cinco sentidos. Reconocido como único en el mundo, reúne a más de 30 artistas en escena, entre ellos, medallistas olímpicos y talentos que han formado parte del Cirque du Soleil.

El espectáculo del Gran Circo Acrobático de China, que se celebrará el jueves 4 de diciembre a las 21.00 horas y con entradas a la venta desde 15 euros, invitará al público asistente a acompañar a su protagonista, un niño soñador que se adentra en un universo de fantasía y maravilla.

Además, el Palacio de Deportes de Santander acogerá el viernes 5 de diciembre una noche pensada especialmente para el público joven, a partir de 18 años, con la mejor energía y el ritmo de la música electrónica y urbana en 'La Gran Champanada', fiesta con DJs.

La apertura de puertas del recinto en esta jornada será a las 19.00 horas y habrá entradas a la venta próximamente desde 15 euros, que incluyen un afterparty gratuito en varias discotecas del centro de Santander una vez finalizado el evento celebrado en el recinto del Palacio de Deportes.

La jornada del sábado 6 de diciembre arrancará a las 18.00 horas con el evento 'Meet, drink & music, by Verde', que se celebra por primera vez en Cantabria. Se trata de un encuentro de networking que fusiona la música, el picoteo y las relaciones públicas de una manera diferente para generar sinergias.

Esta iniciativa, promovida por El Diario Montañés y Mouro Producciones, con el patrocinio del operador de telefonía móvil de Cantabria VERDE, es la oportunidad perfecta para conectar, fuera del entorno habitual y formal.

En este caso, estarán disponibles mesas para cuatro personas a 60 euros la entrada, que incluye una copa de cava de bienvenida, cena catering, copa y acceso VIP a las actuaciones que se celebrarán en la sesión de noche.

Y es que Magdalena Winter 2025 acogerá también el sábado 6 de diciembre a partir de las 21.00 horas una noche de tributos para cantar, recordar y vibrar con los himnos que marcaron a toda una generación en honor a La Oreja de Van Gogh, El Canto del Loco y Hombres G, además de Óscar Martínez DJ.

La mañana del domingo 7 de diciembre, a partir de las 10.00 horas, Magdalena Winter se llenará de ritmo, color y alegría con 'Bailando el Norte', un encuentro único en el que las academias de danza de Santander se unirán para compartir su talento sobre el escenario aprendiendo de grandes profesionales nacionales.

Será un espectáculo diverso, donde se mezclarán estilos, generaciones y emociones, creando una celebración colectiva del arte de la danza. Es una cita pensada para disfrutar en familia y sentir de cerca la energía de los bailarines locales, además de diferentes masterclass con profesionales de reconocido prestigio como Marshall, y que contará con entradas desde 10 euros.

El musical 'Romeo y Julieta'

Ese mismo domingo 7 de diciembre, a partir de las 19.00 horas, llegará el turno del espectáculo infantil 'Los 3 cerditos, el musical'. Los pequeños podrán disfrutar de una representación de teatro musical llena de diversión y aprendizaje, que incluye una decena de canciones originales, una historia de superación y 50 minutos de risas y emociones.

Por último, en la jornada del lunes 8 de diciembre, Magdalena Winter acogerá a partir de las 17.00 horas la representación de la obra musical 'Romeo y Julieta'. Se podrá disfrutar por primera vez en España del clásico por excelencia de William Shakespeare adaptado al teatro musical de gran formato, con entradas a la venta desde 40 euros.

Entradas a la venta

Todos los tipos de entradas para cada uno de los eventos del ciclo estarán disponibles a partir del viernes 3 de octubre a las 11.00 horas tanto en la página www.magdalenawinter.com como en la web www.elcorteingles.es/entradas. En función de la jornada o de la zona elegida (pista o grada), las entradas tienen un precio diferente, que se puede consultar online.

Además, también pueden adquirirse con descuentos empleando los Bonos Cultura impulsados por el Ayuntamiento de Santander y la Fundación Santander Creativa. Aquellos usuarios interesados en utilizarlos en la compra de entradas de cualquiera de los espectáculos del ciclo Magdalena Winter deberán canjearlos en la oficina de Mouro Producciones (calle Juan José Pérez del Molino, 5, bajo, Santander) de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.00 horas.

El ciclo Magdalena Winter está organizado por las empresas cántabras Mouro Producciones y MG Producciones y cuenta con el apoyo de instituciones como el Ayuntamiento de Santander y el Gobierno de Cantabria, a través de la sociedad pública CANTUR, además de empresas privadas como Verde, Blendio, Redytel, Ferroluz, Consorcio, MARE, Schweppes, Regma, Dromedario, El Águila, Bardinet o Plenitude, entre otras muchas.