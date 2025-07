Edurne: «Estoy en el mejor momento de mi carrera»

Han pasado casi veinte años desde que Edurne subió por primera vez a un escenario con una guitarra y un sueño. Hoy, con ocho discos ... a sus espaldas y una trayectoria que ha pasado por la música y la televisión, sigue sintiendo esa misma emoción intacta. «Estoy en el mejor momento de mi carrera», dice con la calma de quien sabe que la constancia y la autenticidad son su mejor bandera. 'Éxtasis', su último disco, llega como una fiesta donde la electrónica y el pop se abrazan para contagiar alegría.

Esta noche, Edurne debuta en el escenario del Magdalena en Vivo en Santander, con un directo cargado de intensidad y conexión con el público. Junto al mar, la cantante madrileña promete una velada que única. «Llevo años oyendo hablar de este festival. Me hacía muchísima ilusión estar aquí«, confiesa.

-Han pasado casi dos décadas desde que comenzó su carrera musical. ¿Qué balance hace del camino recorrido hasta hoy?

-Si echo la vista atrás…. Estoy que no me lo creo. He hecho tantas cosas en mi vida profesional que nunca soñé poder hacer: Desde 8 discos en el mercado, musicales, películas, televisión…. El balance no puede ser más positivo. De hecho, creo que estoy en el mejor momento de mi carrera, o , al menos, yo me siento así.

-¿Qué significa en su vida el término 'Éxtasis', que da nombre a su octavo disco?

-'Éxtasis' es el reflejo de un periodo excepcional de mi vida. Es un disco alegre, bailable, electrónico… A mí me apetecía volver a mis inicios, a bailar, y hacer música para que la gente se divierta.

-Han pasado dos décadas para alcanzar el número uno. ¿Es una meta relevante o solo una cifra?

-Pues, siendo totalmente honesta, es súper relevante en lo personal. No deja de ser una posición, pero pensar que el primer número 1 de tu carrera llega casi 20 años después, significa muchas cosas para mí. Entre ellas, que el público aguanta contigo y que estamos haciendo las cosas bien.

-Ha compaginado la música con la televisión y otros proyectos. ¿Cómo logra mantenerse fiel a sí misma en cada faceta?

-La clave, para mí, es sólo adentrarme en proyectos en los que me sienta cómoda al 100%. Al final, esto es una carrera de fondo, y aceptar proyectos en los que no vas a ser tú misma, el público lo nota. A día de hoy, puedo decir que estoy súper orgullosa de todo lo que he hecho a lo largo de estos años.

-¿Cómo empieza y crece una canción que termina estando en uno de sus discos? ¿Cúal es el proceso creativo?

-Es un proceso mucho más largo de lo que la gente se puede imaginar. Para que una canción entre en un disco, seguramente se han descartado diez antes. Lo primero es ver qué estilo queremos tener en este disco y de qué queremos hablar y, luego, van saliendo las melodías y las letras.

-¿Qué artistas le han influido más a lo largo de su carrera? ¿Hay alguna figura actual que le inspire especialmente?

-Sobre todo, mujeres poderosas del mundo pop: desde Beyoncé a Pink. Para este último disco, creo que se entienden las referencias a los álbumes 'Fever', de Kylie Minogue, y 'Future Nostalgia', de Dua Lipa. A nivel nacional, lo que más he escuchado a lo largo de mi vida es Alejandro Sanz.

-En este sentido, ¿cree que la percepción que el público tiene del trabajo de las artistas femeninas ha evolucionado en los últimos años?

-Creo que, internacionalmente, siempre ha habido referentes femeninos muy punteros en las listas de éxitos. En el terreno nacional, sin embargo, creo que ha ido costando más y que, poco a poco, se está consiguiendo. Ahora vemos a mujeres españolas haciendo estadios y es un orgullo para todos. Pero aún nos queda mucho por hacer.

-¿Qué papel juegan las redes sociales en esa evolución? ¿Lanzan un mensaje constructivo o perpetúan un rol que desvirtúa ese trabajo femenino?

-Creo que las redes sociales son clave en la evolución, no sólo del trabajo femenino, sino del trabajo en general. La gente puede ver, de cerca, el proceso de creación, el día a día del artista, las largas horas de estudio…. Antes te lo tenían que contar; ahora el público es casi partícipe del proyecto.

-Y la presencia en televisión, ¿siente que ha tenido un peso determinante para llegar a mayor audiencia de su música?

-Sin lugar a dudas. También es verdad que siempre he estado involucrada en proyectos televisivos que tenían algo que ver con la música, con lo que no era algo diametralmente opuesto a mi carrera. Hay muchísima gente que ha descubierto mis canciones o a mí, como figura, gracias a la televisión: desde quién me descubrió en Operación Triunfo, a gente mucho más joven que no sabe que participé en el formato y me ha descubierto por Eurovisión o por Got Talent. Y ahora, gracias a La Voz Kids, me llegan mensajes de todas las partes del mundo.

-¿Cómo combina sus raíces pop con las nuevas tendencias del panorama musical?

-Lo bueno del mundo del pop, que es lo que he hecho toda mi vida, es que fluctúa super bien con las tendencias. Yo no he ido cambiando de género y no me veo haciendo un disco de… no sé, cumbias o bachatas. Pero cualquiera que me oiga en un álbum más electrónico o más melódico, pues no le sorprenderá en exceso, porque sigue siendo pop.

-En el directo, el público tiene un papel fundamental. ¿Qué significa para usted cantar en un formato festival como este, donde la energía colectiva es tan potente?

-Llevo años escuchando hablar de 'Magdalena en Vivo' y me hacía muchísima ilusión estar aquí. Por Santander, que es una ciudad que amo, y de las más bonitas que hay en España, y por el enclave mágico del festival. El año pasado estuvo MAYO, con quién acabo de compartir canción, y me habló maravillas. ¡Y qué gusto cantar al lado del mar!

-¿Cómo cuida la relación con sus fans y que ha cambiado desde sus inicios hasta la consolidación como artista en este sentido?

-Son lo más importante para mí. Creo que sigo, yo y todos los artistas, en la industria gracias a ellos. Sin el público no somos nada. A mí lo que más me gusta es que considero que tengo un público trigeneracional, en parte gracias a la televisión: quién me sigue desde OT o niños que me acaban de descubrir.

-No es la primera vez que actúa en Cantabria. ¿Qué sensaciones le produce volver a esta tierra y reencontrarse con su público?

-Venir a Cantabria es salir con una sonrisa al escenario. Cuando llegas en la furgoneta y vas viendo los paisajes, ya sabes que te espera una tierra y un público especial.

-¿Tiene alguna rutina, costumbre o rincón favorito cuando viene por aquí?

-¡Comer mucho marisco! Dios mío, como se come en esta tierra… (risas)

-¿Le gustaría explorar nuevos géneros, colaboraciones o incluso proyectos fuera de la música?

-Pues estoy preparando mi primer disco de Navidad , que es algo que llevo soñando desde que soy una cría.

-¿Qué es lo que más le ilusiona del momento que está viviendo como artista?

-Sinceramente, ver que cada día voy consiguiendo más y más metas. Es verdad que cada vez me pongo objetivos mas ambiciosos, pero debo ser honesta y reconocer que soy una privilegiada de vivir todo lo que estoy viviendo.