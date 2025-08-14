El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Xoel López, uno de los cabezas de cartel del festival, en uno de sus conciertos. Ricardo Otazo
Virgen Grande

El gallo del SoundCity vuelve a La Lechera

Tres noches de rock y alternativo, desde este jueves

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Jueves, 14 de agosto 2025, 07:13

Comienza el que para muchos es el gran punto de referencia musical de las fiestas de Torrelavega y casi de todo el panorama festivalero de ... Cantabria en verano. Vuelve el SoundCity y lo hace desde hoy con todo tipo de propuestas que abarcan desde el rock, el pop hasta los sonidos más alternativos. Un festival sin etiquetas para todos aquellos a los que no hacen ascos a las guitarras distorsionadas de toda la vida ni tampoco a la nueva ola de géneros entremezclados y que siempre sorprenden. Tropa do Carallo, Xoel López, Ladilla Rusa o Teenage Fanclub son solo algunos de los cabezas de cartel que nutren esta oferta de todo menos homogénea, que se extenderá hasta el sábado en los jardines de La Lechera. Vuelve el gallo del SoundCity. Y ya van nueve años cantando.

