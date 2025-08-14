El gallo del SoundCity vuelve a La Lechera

Comienza el que para muchos es el gran punto de referencia musical de las fiestas de Torrelavega y casi de todo el panorama festivalero de ... Cantabria en verano. Vuelve el SoundCity y lo hace desde hoy con todo tipo de propuestas que abarcan desde el rock, el pop hasta los sonidos más alternativos. Un festival sin etiquetas para todos aquellos a los que no hacen ascos a las guitarras distorsionadas de toda la vida ni tampoco a la nueva ola de géneros entremezclados y que siempre sorprenden. Tropa do Carallo, Xoel López, Ladilla Rusa o Teenage Fanclub son solo algunos de los cabezas de cartel que nutren esta oferta de todo menos homogénea, que se extenderá hasta el sábado en los jardines de La Lechera. Vuelve el gallo del SoundCity. Y ya van nueve años cantando.

Los amplificadores rugen desde hoy a media tarde. Tras la apertura de puertas, la oferta alternativa irá turnándose sobre el escenario hasta bien entrada la madrugada y con Ciranito Pinchadiscos entre concierto y concierto. El SoundCity empezará fuerte gracias a King Size Co (19.30), una banda de la casa y con un sonido hard rock sin filtros, lo que promete guitarras al frente, voces rasgadas y una base rítmica potente. La siguiente banda en el cartel, Viva Belgrado (20.45) tampoco se anda con rodeos. Con un sonido post-hardcore que llevan a todo tipo de terrenos, los de Córdoba proponen una descarga visceral con riffs y letras que respiran vida real.

Entrada la noche, el cartel de hoy continúa con Sínkope (22.05), una banda originaria de Extremadura y que se autodefinen como rock rural, y el plato fuerte del día, Tropa de Carallo (23.30). Capitaneados por la leyenda de La Polla Records y Gatillazo, Evaristo Páramos, esta banda gallega promete buenas dosis de verdad, distorsión, sudor y mala leche. Cuatro buenas razones para quedarse, aguantar y, ya que estamos, rematar la noche con Bala (01.00). La dupla de Anx y V dará el colofón con rock crudo e influencias del grunge, hardcore y metal.

Manzanilla con miel para recuperar la voz el viernes por la mañana y otra vez a cantar. Mañana, el festival arrancará con False Pretense (20.00), una banda cántabra de rock y con influencias que abarcan desde el pop-punk hasta el metal, a los que seguirán Mourn (21.00), otra banda nacional con sonido de rock alternativo, y el cabeza de cartel del día, Xoel López (22.30). Este, un peso pesado de la escena independiente iberoamericana, promete hacer cantar a miles de personas en La Lechera, gracias a un sonido que huele a carretera y unas letras de diario personal. Para rematar el día: Ladilla Rusa (00.30), una demostración de cómo hacer música con humor, costumbrismo y mucha, pero mucha, fiesta. Entre conciertos, además, Sisión Vermú DJ Set.

Ampliar Tropa do Carallo, con Evaristo Páramos al frente, actuará este jueves en La Lechera. Rafael Gutiérrez

El sábado será otro día para disfrutar y dejarse lo que queda de voz en la antigua Feria de Muestras. La última jornada del SoundCity comenzará a cargo de T22, una banda de Torrelavega y que viene a ser una muestra del amplio bagaje 'underground' de la escena en la ciudad. Su sonido punk rock, fresco y de buen rollo revela una influencia que el cuarteto no esconde: Ramones.

Un poco más tarde, Grande Amore (21.00) pisará el acelerador de la noche con un viaje sonoro lleno de desgarro y que tampoco dista mucho del legado que dejaron los de Nueva York. Bases potentes, rápidas, angustia y fiesta a partes iguales la que proponen los gallegos, los teloneros de Teenage Fanclub (22.30). Los de Glasgow proponen un giro interesante: aunque comenzaron con un sonido más crudo, no se resisten a evocar influencias de la costa oeste de Estados Unidos, con ecos de bandas como los Beach Boys, los Byrds y Big Star.

Por último, a las 00.15 horas, Lagartija Nick serán los encargados de poner el broche al festival SoundCity. Llegados desde Granada, llevan tres décadas dando buenas dosis de rock experimental y de lo más visceral.