Guitarricadelafuente, cabeza de cartel del Santander Music Festival, recalará en Cantabria con 'Spanish leather', su segundo disco. DM

Guitarricadelafuente, Rigoberta Bandini y Siloé en el Santander Music

La campa acogerá el festival el 31 de julio y 1 de agosto con un cartel que completan Carlos Ares, Rusowsky y Los Punsetes entre otros confirmados

Pilar González Ruiz

Pilar González Ruiz

Santander

Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:00

Guitarricadelafuente, Rigoberta Bandini, Rusowsky y Siloé encabezan la próxima edición del Santander Music. El festival indie recibirá en la campa los días 31 de julio ... y 1 de agosto a un buen plantel de artistas. El cartel, recibido con entusiasmo por el público, combina nombres consagrados y nuevas propuestas. Xoel López, Carlos Ares, Coolnenas, Hoonine, La Paloma, La Urss, Las Ketchup, Los Punsetes, Pignoise, Rata, Sanguijuelas del Guadiana y Toldos Verdes son los artistas confirmados en esta primera tanda.

