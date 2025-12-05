Guitarricadelafuente, Rigoberta Bandini y Siloé en el Santander Music

Guitarricadelafuente, Rigoberta Bandini, Rusowsky y Siloé encabezan la próxima edición del Santander Music. El festival indie recibirá en la campa los días 31 de julio ... y 1 de agosto a un buen plantel de artistas. El cartel, recibido con entusiasmo por el público, combina nombres consagrados y nuevas propuestas. Xoel López, Carlos Ares, Coolnenas, Hoonine, La Paloma, La Urss, Las Ketchup, Los Punsetes, Pignoise, Rata, Sanguijuelas del Guadiana y Toldos Verdes son los artistas confirmados en esta primera tanda.

Guitarricadelafuente regresa a Cantabria con su segundo disco, 'Spanish leather' en un momento artístico brillante, tras un crecimiento notable, consolidado como una de las voces más singulares del panorama nacional e internacional; tiene prevista una gira por Estados Unidos y Latinoamérica en 2026. Rigoberta Bandini, por su parte, vuelve a los escenarios con la fuerza de sus himnos generacionales y un directo celebrado por crítica y público a partes iguales.

EN DATOS Fechas XSantander Music 2026 se celebrará el 31 de julio y 1 de agosto en la Campa de la Magdalena.

Artistas Guitarricadelafuente, Rigoberta Bandini, Siloé, Rusowsky, Carlos Ares, Xoel López, Hoonine, Los Punsetes, Sangijuelas del Guadiana, La Urss, La Rata, Las Ketchup, Pignoise, Toldos Verdes.

Entradas A la venta a partir del martes día 9, a las 12.00 horas a través de la web www.santandermusic.com.

Junto a ellos, el festival confirma también la presencia de Rusowsky, figura esencial en la renovación del pop electrónico español, y Siloé, uno de los proyectos más sólidos del nuevo pop alternativo que combina emoción, electrónica y guitarras con una energía escénica única, para alegría de sus seguidores cántabros que agotaron las entradas en la sala Kaya en su reciente visita.

En esta edición de 2026, también cabe destacar la presencia de Sanguijuelas del Guadiana, con su personalidad fronteriza, festiva y reivindicando el talento de las zonas rurales, se han ganado un espacio propio, sumando adeptos. Veteranos del pop rock español, Pignoise aportarán su mezcla de nostalgia, energía renovada y una colección de canciones que forman parte del imaginario de varias generaciones.

Ampliar Rigoberta Bandini. y Carlos Ares DM

Dos nombres punteros desde Galicia. Carlos Ares, revelación absoluta de 2025 con un directo imprescindible y un cántabro -Marcos Casal- en sus filas, regresa a Cantabria para presentar su segundo disco 'En la boca del lobo'. Y también Xoel López, con estilo propio, uno de los artistas más respetados del país, maestro en unir pop, folk y raíz atlántica desde que despuntará en solitario hace ya una década.

Completan el primer anuncio Coolnenas, dúo que mezcla pop urbano, humor y frescura digital; Hoonine, una de las voces emergentes del indie electrónico más delicado; La Paloma, banda madrileña que lidera el nuevo ruido nacional con guitarras intensas y actitud generacional; La URSS, grupo andaluz de punk estatal conocido por su crudeza y compromiso; Las Ketchup, iconos globales del pop español con su estilo inconfundible.

También los inclasificables Los Punsetes, referentes del indie patrio con su mezcla de irreverencia y precisión; Rata, proyecto emergente de carácter experimental y combativo; y Toldos Verdes, revelación del indie-pop por sus melodías frescas y sensibles.

Desde la organización destacan que la de 2026 será «una de las ediciones más grandes de la historia de Santander Music».

Como es habitual, el festival cántabro une fuerzas con distintos diseñadores. En este caso, el arte del cartel de Santander Music 2026 corre a cargo de Jay Kaes, artista español afincado en Londres, considerado como el gran creador del estilo «glitch pop».

La venta de entradas se se abrirá el próximo martes, día 9, a las 12.00 horas, a través de la web del propio festival www.santandermusic.es.