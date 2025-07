Abril del año pasado. Recinto lleno. Palau Sant Jordi, Barcelona. Acababa de bajarse del escenario, todavía tenía el micro en la mano y los 'in- ... ears' (auriculares) puestos. Miró a sus managers en el camerino. Lo primero que dijo fue: «Bueno, ¿qué?, ¿Cuándo hacemos el Estadio Olímpico?». Nadie se rió. Nadie le dijo que estaba loco. La respuesta fue un «vamos a por ello». Nil Moliner, artista español de San Feliú de Llobregat, cuenta cómo esta energía que le transmiten su banda y su equipo le hace creer que todo es posible. Por tal razón, quiso compartir una filosofía. «Empieza a tirar piedras a la luna. Igual no llegas a la luna, pero serás el que llega más lejos tirando piedras. Es increíble el poder de proyectar». Esta noche le toca seguir soñando en grande en Santander en el concierto solidario del Magdalena en Vivo. Llega con su gira 'Lugar Paraíso Tour'. ¿Su objetivo? Dejar marca en todos los asistentes. «Tenemos la suerte de haber tocado ya en la ciudad. El lugar es súper mágico, tenemos muchísimas ganas de volver y de que llegue el día para formar un recuerdo inolvidable», expresaba hace días.

Las claves Adaptación «Es un ejercicio brutal adaptar un tema al directo, como una segunda vida para la canción»

Desconexión «En 2023 paré un año y medio. A los dos meses me di cuenta de que no sé vivir sin conciertos»

–En esos minutos previos, cuando se va a subir al escenario, ¿qué es lo primero en lo que piensa?

–Pues en dejarme la piel, básicamente. Creo que no hay otra manera. Siempre digo que para emocionar a la gente tienes que estar en una especie de equilibrio con todos en el escenario para emocionarte también tú. Nos concentramos y pienso en eso, en dejarme la piel. En que será un momento muy bonito y un recuerdo eterno y muy valioso, tanto para la gente como para mi.

–'Lugar Paraíso' fue uno de sus discos más bailables, pero sin dejar de lado lo emocional. ¿Qué aprendió durante ese proceso que aplica ahora en directo?

–Muchísimas cosas. Yo escribo sobre situaciones que me pasan, que me cuentan, cosas que veo... Es maravilloso el momento de poder llevar una canción al estudio. Pero a mí me encanta cuando tienes que adaptar un tema al directo. Creo que es un ejercicio brutal. Es una segunda vida que le das a la canción.

–En los últimos meses, ha comenzado a compartir 'vlogs' (vídeo blogs) personales de su gira. Dijo que ahora es «youtuber» para su público. ¿Qué le llevó a abrir esa puerta más allá de la música?

–Siempre me ha gustado comunicar. Me encanta mostrar lo que hay detrás. Hice hace tiempo un '24 horas componiendo' y siempre he intentado que la gente vea los procesos. Igual no todo es lo que parece. Quería mostrar lo que para mí es un día de concierto: conocer a mi banda, al equipo, los hoteles, la dinámica.

–Si tuviera que describir esa conexión con su audiencia en una sola palabra, ¿cuál sería?

-Guau... no lo sé... yo creo que euforia. Porque no hay nada similar que pueda sustituir esa sensación de salir a la tarima y ver a tanta gente que ha venido a escuchar, a emocionarse y a pasarlo bien.

–Sus fans destacan que conectan con sus canciones porque habla de emociones reales. ¿Hay alguna historia de algún seguidor que le haya marcado?

–¡Guau! Muchísimas. Yo creo que, sobre todo, cuando haces 'meet and greets' (encuentros con los seguidores), que es cuando puedes estar charlando un rato con la gente antes del concierto. También en las firmas de discos, que dedicas un ratito a cada persona. Encogen el corazón muchas veces las historias duras que oyes.

–¿Por ejemplo? ¿Hay gente que le ha dicho que alguna canción suya les ha salvado?

–Sí, eso es lo más sorprendente. Cuando yo me pongo en el estudio a escribir, no quiero sentirme responsable de que esto va a ayudar a la gente con algo. Tendría tanta presión que no podría escribir. Por suerte, cuando estoy en el estudio, pienso en el arte más puro en sí. Pero después es un lujazo ver cómo estas canciones ayudan a tanta gente.

–La GiraZero tuvo más de 60 conciertos por toda España. ¿Qué le dejó esa experiencia tan intensa de estar tanto tiempo actuando y viajando?

–Fue una gira muy intensa. Fue en 2021, cuando estábamos en pandemia. Y recuerdo hacer en algunas ciudades cuatro 'shows' el mismo día, dos en muchas otras, seguidos. Casi como un pase de musical de teatro. Llegó un momento que en 2023 paré un año y medio para poder asimilarlo todo.

–Y en ese 'break' que se tomó, ¿en qué momento se dio cuenta de que estaba echando de menos los escenarios?

–A los dos meses. Realmente siempre lo digo. Pensaba que cuanto más tiempo parara, más me recuperaría. Y al contrario. Lo que marca es el tiempo de calidad que tengas para hacerlo. Fue un año y medio que realmente no fue tiempo de desconexión, porque estuve grabando el disco 'Lugar Paraíso'. No estuve desconectado. Aprendes qué es parar poco, pero con tiempo de calidad. Cuando volví, me di cuenta de que no sé vivir sin conciertos.

–Respecto al álbum en vivo que hizo, '12.500 pasos', en el Palau Sant Jordi, se escucha cómo presenta 'Bailando en la batalla' diciendo que hay canciones que te salvan. ¿Cómo vivió esa noche tan especial?

–Maravillosamente. Poder estar en un Palau Sant Jordi en 'sold out' (todo vendido), en una arena donde he visto a la mayoría de grupos grandes tocar... De repente eres tú quien está en el escenario. De hecho, tengo una historia muy bonita: cuando yo era muy fan de El Canto del Loco –el grupo que me dio alas para empezar a querer esto– el primer concierto que vi de ellos fue en el Palau y pensar que hay niños y niñas que estaban allí, que igual eso será la bala de salida para empezar a construir un sueño, pues eso emociona muchísimo.

–El de esta noche, además, es el concierto solidario del festival. ¿Qué significa para usted poder sumar también para una causa social?

–Bueno, es increíble. Yo creo que la música es un canal para eso. Para ayudar, para estar ahí presentes y es maravilloso que podamos sumar en una causa así. Yo siempre feliz. Es maravilloso.