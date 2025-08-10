El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Que ruja Torrelavega

La Fuga y Mago de Oz, clausuran esta noche el festival Vive la Feria

Javier Gangoiti

Torrelavega

Domingo, 10 de agosto 2025, 07:40

Después de una primera noche romántica y una segunda de sonidos urbanos y del electrolatino, La Lechera dejará de lado su lado más almibarado como ... antigua azucarera y se meterá de lleno en las guitarras distorsionadas, las voces rasgadas y los sonidos pesados. La Fuga y Mago de Oz liderarán esta última jornada de música del festival Vive la Feria, cambiando por completo la forma y el tono de una sexta edición que vuelve a ofrecer de todo a los melómanos que andan de fiesta por Torrelavega estos días.



