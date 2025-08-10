Que ruja Torrelavega

Después de una primera noche romántica y una segunda de sonidos urbanos y del electrolatino, La Lechera dejará de lado su lado más almibarado como ... antigua azucarera y se meterá de lleno en las guitarras distorsionadas, las voces rasgadas y los sonidos pesados. La Fuga y Mago de Oz liderarán esta última jornada de música del festival Vive la Feria, cambiando por completo la forma y el tono de una sexta edición que vuelve a ofrecer de todo a los melómanos que andan de fiesta por Torrelavega estos días.

Después de la apertura de puertas en el horario habitual (20.00) y de calentar motores con el tributo a Fito & Fitipaldis de Willson & Willsonetis (20.30), La Fuga se subirá a las tablas a las diez de la noche para dar buenas dosis de rock urbano y el sonido característico que los ha llevado a ser una de las bandas cántabras de referencia en las últimas décadas. Esa trayectoria, su repertorio -al que se suma un último lanzamiento titulado 'Este Blues'- y su esencia como conjunto prometen convocar a miles de aficionados este domingo.

Sobre todo si se tiene en cuenta toda la oferta que trae la noche. A los de Reinosa, con Nando (guitarra), Xavi (voz y guitarra), Sergio (bajo) y Edu (batería), les seguirá después otra de esas formaciones míticas del panorama español: Mago de Oz. El escenario de La Lechera será todo suyo a partir de la medianoche; y para entonces, es muy probable que la antigua Feria de Muestras esté ya definitivamente a reventar. Los madrileños, con su característico sonido tan inspirado en el metal como en el folk, vienen convocando a multitudes desde hace ya tres décadas.

Y no paran. Pese a distintos cambios en la formación y el paso de los años, sus guitarras, arreglos de violines y sus letras siguen siendo un seguro de vida en festivales como este, al que acuden aficionados de todas las edades. Jóvenes, familias o seguidores de toda la vida, todos podrán corear los éxitos de Mago de Oz esta última noche, incluido el sencillo titulado 'Mosqueteros', el último lanzamiento de la banda.

Y como La Patrona se basa mucho en la variedad y el reparto de actividades por toda la ciudad, sepa que no todo lo musical tiene lugar en La Lechera. Tampoco este domingo. Es más, unos cuantos miles de vecinos y visitantes ya tienen el plan hecho desde hace días, con el espectáculo de música 'remember' y actual 'We Love Disco', toda una declaración de intenciones y de amor a las canciones de siempre. Si lo suyo es mover las caderas, el Bulevar Demetrio Herrero es su particular pista de baile este domingo a las diez de la noche.

Después de los sonidos disco, el Bulevar se llenará de folclore cántabro a partir de mañana. Eso será gracias a Cahórnega (21.30), una formación con más de dos décadas de trayectoria y que aúna el folk con las inspiraciones actuales. A unos metros de ahí, el lunes también comenzarán las popularísimas verbenas en la plaza Baldomero Iglesias, que se alargarán hasta el miércoles.