Santander Music presenta la programación por días
Miércoles, 19 junio 2019

Los días 1, 2 y 3 de agosto Santander Music vuelve a tomar la capital cántabra. Tres días que llenarán de música el inicio del agosto santanderino, no solo en el recinto de la península de la Magdalena donde tienen lugar los conciertos del festival, sino en toda la ciudad gracias al afán integrador del certamen.

El jueves 1 de agosto arrancará Santander Music en la Campa de la Magdalena con las actuaciones de Carolina Durante, Bad Gyal, Derby Motoreta's Burrito Kachimba, Amatria y La Plata y el dj set de We Are Not Djs.

El viernes 2 de agosto, Santander Music comienza las Vermú sessions donde estará actuando Kokoshca. El recinto de la campa vibrará el viernes con la actuación de Kaiser Chiefs. Los de Leeds estarán acompañados de bandas nacionales como Second, Morgan, Mastodonte o Cupido, además del dj set de Bitches Deejays.

La última jornada de Santander Music 2019 el sábado 3 de agosto, comenzará con Sierra y Confeti de Odio en el horario vermú. Las actuaciones de Fuel Fandango, Zahara, Carlos Sadness y Tote King pondrán el broche final a la undécima edición del festival. En esta última jornada también contaremos con los dj set de ElyElla y de Virginia Díaz de Radio 3.