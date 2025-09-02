Una de las jornadas del festival en la edición de 2024

Un visto y no visto. Eso es lo que ha durado la primera oferta de lanzamiento del festival Sonórica para su próxima edición, los días 17 y 18 de julio de 2026, que espera alcanzar las mismas cifras de este año, con más de 25.000 asistentes.

Los 3.000 abonos generales Early Bird y los primeros abonos VIP se han agotado en menos de una hora desde su puesta a la venta este mediodía. Todo ello, como destacan desde la organización, sin conocer los nombres de los artistas que ocuparán el cartel, «mostrado una vez más su fidelidad y entusiasmo, asegurando su presencia en la próxima edición del festival».

Tras esta primera entrega, próximamente se anunciarán novedades sobre el cartel y nuevas entradas a la venta través de las redes sociales y la página web oficial del festival: www.sonorica.es