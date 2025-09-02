El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Una de las jornadas del festival en la edición de 2024 Toni Guillén

DMúsica

Sonórica agota en apenas una hora sus 3.000 primeros abonos

El festival que se celebrará en Castro Urdiales los días 17 y 18 de julio de 2026, se consolida en el mapa musical

Martes, 2 de septiembre 2025, 18:25

Un visto y no visto. Eso es lo que ha durado la primera oferta de lanzamiento del festival Sonórica para su próxima edición, los días 17 y 18 de julio de 2026, que espera alcanzar las mismas cifras de este año, con más de 25.000 asistentes.

Los 3.000 abonos generales Early Bird y los primeros abonos VIP se han agotado en menos de una hora desde su puesta a la venta este mediodía. Todo ello, como destacan desde la organización, sin conocer los nombres de los artistas que ocuparán el cartel, «mostrado una vez más su fidelidad y entusiasmo, asegurando su presencia en la próxima edición del festival».

Tras esta primera entrega, próximamente se anunciarán novedades sobre el cartel y nuevas entradas a la venta través de las redes sociales y la página web oficial del festival: www.sonorica.es

