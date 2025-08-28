Los abonos se podrán adquirir desde el martes 2 de septiembre a un precio de 65 euros | El festival se celebrará en Castro-Urdiales los días 17 y 18 de julio del próximo año |

Antes de anunciar el conjunto de artistas que formarán parte de la edición de 2026, Sonórica pondrá a la venta un número limitado de abonos para aquellas personas que depositan año tras año su confianza en Sonórica, los 'Early Bird'.

Estas entradas saldrán a la venta el próximo martes 2 de Septiembre a través de la página web del propio festival: www.sonorica.es

Los abonos generales saldrán a un precio de 65 euros, gastos de gestión incluidos, mientras que también habrá disponible una cantidad muy limitada de Abonos VIP al precio de 99 euros, también con los gastos de gestión incluidos.