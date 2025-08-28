El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Concierto de Rulo en la última edición de Sonórica Toni Villén

DMúsica

Sonórica pone a la venta los primeros abonos para 2026

Festivales ·

Los abonos se podrán adquirir desde el martes 2 de septiembre a un precio de 65 euros | El festival se celebrará en Castro-Urdiales los días 17 y 18 de julio del próximo año |

DMúsica *

DMúsica *

Jueves, 28 de agosto 2025, 12:08

Antes de anunciar el conjunto de artistas que formarán parte de la edición de 2026, Sonórica pondrá a la venta un número limitado de abonos para aquellas personas que depositan año tras año su confianza en Sonórica, los 'Early Bird'.

Estas entradas saldrán a la venta el próximo martes 2 de Septiembre a través de la página web del propio festival: www.sonorica.es

Los abonos generales saldrán a un precio de 65 euros, gastos de gestión incluidos, mientras que también habrá disponible una cantidad muy limitada de Abonos VIP al precio de 99 euros, también con los gastos de gestión incluidos.

