«En esta vida no todo son números, followers o streams. La música es pasión»

«Aquí no paramos nunca», dice Marc Gili, vocalista de Dorian. Están aprovechando el cruce de fechas para entrar al estudio, donde están grabando. «Los veranos, para los músicos son muy intensos», explica el cantante. Conciertos cada semana y vacaciones en enero. La ya veterana banda estará hoy en el Sonorama Ribera Day a donde llegan con su último disco, 'Futuros imposibles', publicado a finales de 2024.
-Su vida es un constante movimiento. ¿Uno acaba sintiendo cierta dependencia al mantener ese ritmo tantos meses al año?
-La verdad es que luego cuando te pasas un mes en tu ciudad, te sientes un poco raro. A mí me cuesta un poco coger el ritmo de una rutina normal, de no tener que estar siempre en movimiento. Aunque, como decía Joaquín Sabina, quien tiene un libro entre las manos, en todas partes está como en casa o nunca está solo. Y a mí me pasa igual; mientras tenga mis libros y a mi gente, estoy como en casa en todas partes. Es una vida nómada, pero muy bonita porque es la anti rutina.
-Y también parte de lo que uno busca cuando empieza esta aventura, en su caso, hace ya dos décadas.
-Siempre nos hemos movido por la pasión por la música, que ha sido y sigue siendo nuestro motor principal. Tenemos una profesión en la cual tienes la oportunidad de conocer ciudades, pueblos y países a los que a lo mejor no habrías ido siendo un simple turista, y te suceden cosas extraordinarias. Esa adrenalina de pensar; bueno, a ver en esta nueva gira qué nos va a pasar.
-Y en esta nueva gira, ¿qué les está pasando?
-Estamos teniendo un reencuentro muy fuerte con el público joven, por ejemplo. Está siendo una gran alegría. 'Futuros imposibles', nuestro último álbum, está conectando mucho con un público joven y al mismo tiempo con nuestro público más maduro también. Sabemos que no todas las bandas veteranas tienen esta suerte y nos sentimos unos privilegiados.
-Decían poco después del lanzamiento, que la sensación era que rápidamente se estaba convirtiendo en uno de los discos favoritos del público. Pasados ya unos meses, ¿esa percepción se consolida?
-Sí, sí, sin lugar a dudas. Hay varias canciones de este álbum que no paran de funcionar muy bien en streaming y eso quiere decir que tiene un un tirón orgánico, como se dice en el mundo de la música. De alguna manera, casi me atrevería a decirte que junto con 'La Ciudad Subterránea' y 'Justicia Universal', es de momento el disco favorito de nuestros seguidores.
-Menciona ese dato de las reproducciones, que a los artistas les ofrece una pista directa de este tipo datos.
-No soy amigo de valorar la calidad del arte o de la música por los streams ni mucho menos; para mí un artista que tenga 20,000 seguidores en Instagram o Spotify, si es bueno, es igual de importante que uno que tenga millones, pero sí que es verdad que te da una idea de cuáles son las canciones de tus discos que más han llegado al corazón de la gente. Del mismo modo que antes se calculaban las cosas por discos de oro y de platino, ahora se mira así. No tenemos que caer tampoco en la obsesión de cuantificarlo todo en esta sociedad. Vivimos en un mundo en el que de alguna manera el turbocapitalismo en el que estamos todos metidos lo ha convertido todo en números, en cosas que si no se pueden cuantificar, no se puede valorar. Los artistas tenemos que poner un poquito el freno aquí y poner el acento en el hecho de que no todo son números. En la música también hay pasión. Queremos poner mucho el foco en esta idea porque nunca está de más recordar que en esta vida no todos son números ni followers ni streams.
-¿El papel del arte debería ser justo ese?
-Recordemos que Van Gogh no vendió un cuadro en su vida. Así es.
-'Futuros imposibles' parte de situaciones comunes que te hacen replantearte muchas cosas, pero la conclusión final tiende a un mensaje constructivo.
-Sin duda, 'Futuros imposibles', es un álbum que habla sobre el asunto del duelo tratado desde diferentes perspectivas. Habla directamente de dos rupturas sentimentales que tuve, una de ellas con Beli de Dorian y también de la muerte de un amigo nuestro por el tema de las drogas. Habla de cómo podemos enfrentar el duelo de una forma más positiva o más constructiva de la que se nos ha acostumbrado a mostrar.
¿Y cuál es su conclusión al respecto?
-En primer lugar, es muy importante, cuando te enfrentas al duelo, no esconder el dolor debajo de una alfombra, sino atravesar ese fuego. Pero también es muy importante no quedarte estancado en el dolor, en el rencor o en el recuerdo melancólico, porque corres el riesgo de que ese duelo se convierta en crónico. ¿De qué manera podemos superar esa fase? Pues asumiendo, como dicen los budistas, que en esta vida todo está hecho de ciclos y que por lo tanto esos ciclos tienen su inicio, su cenit y su final y de que focalizándonos en los buenos recuerdos, las buenas experiencias y todo lo que nos ha enseñado esa persona que ya no está con nosotros. A esto le llamamos la superación positiva del duelo, por el lado del perdón, de la redención y de la focalización en los buenos recuerdos, encontraremos el trampolín para superar ese duelo. De todo esto hablamos directamente en canciones como 'Algo especial', 'Lo que recuerdo de ti', 'Elegía' o 'Por ti', que es la primera canción que canta Bely directamente en un álbum de Dorian como cantante principal.
-Curiosamente, esta sociedad que todo lo mide, como comentábamos, y que todo lo exhibe, no ha abordado el capítulo del duelo, que se mantiene fuera del foco.
-Digamos que por nuestro pasado cultural, religioso, se sufre en privado el dolor. Es lo que nos han enseñado desde pequeños y pequeñas; niño no llores o niño cállate. Cuando discutes con tu pareja hay que hacerlo en privado, no vaya a ser que nos escuchen los vecinos. Oye, todas las parejas discuten, lo que hay es que hacerlo civilizadamente. No hay nada más bonito que mostrar tu vulnerabilidad y tus lados frágiles ante las personas que más amas. Todos tropezamos, todos somos frágiles en algunos momentos y no es ninguna vergüenza.
-¿Se puede invitar a reflexionar desde el escenario de un festival?
-Se puede y a veces se debe. Es evidente que la música forma parte del entretenimiento, pero de alguna manera la música independiente tiene también un propósito, que es además de entretener hacerte reflexionar. Hay bandas que pueden conseguir que mires hacia otro lado y descubras otras dimensiones de la vida, otras formas de vivir o de hacer las cosas. Para eso estamos en esta trinchera independiente; para mostrar que se puede vivir de otra manera y tratar de expresar ideas un poquito más profundas en las letras de las que te puedas encontrar usualmente en una radiofórmula. En nuestro caso pues disfrutamos mucho proponiendo ciertas reflexiones al público en nuestros directos, sin dar la chapa, ¿eh?
-¿Diría que ese es uno de los rasgos identificativos de Dorian?
-Sin duda, sí, sí. Ir un poco más allá de la capa superficial, como quien dice. También es una manera de agradecer a todas esas bandas y solistas que a nosotros mismos cuando éramos adolescentes y jovencitos, pues nos cambiaron la vida.
-¿Por ejemplo?
-Pues por ejemplo Nirvana, Los Planetas, los Rolling Stones, Radio Futura, The Cure o Depeche Mode, son bandas que literalmente me han cambiado la vida. Escritores y letristas como Leonard Cohen, por ejemplo, Jacques Brel, Bob Dylan y también poetas como Vicente Alexandre, Lorca, Pablo Neruda o Baudelaire.
-Tiene siempre muy presente la literatura en toda su concepción artística. ¿Veremos, en un futuro posible, a Marc Gili por escrito?
-Puede ser, puede ser. Se está fraguando. La literatura es algo a lo que le tengo tanto respeto que se está cociendo a fuego lento, pero a buen ritmo.
-Tienen fechas próximas en Latinoamérica. ¿Qué pasa allí? ¿Cuál es ese vínculo que lleva funcionando tantos años tan bien?
-Una de las recetas ha sido ir y volver sin parar. Nunca hemos tenido el apoyo delas grandes discográficas y de todos estos tejemanejes que se llevan con las grandes emisoras de radio, pero sí que es verdad que en países como México, Perú, Colombia y ahora empieza ya Argentina muy fuerte, hemos tenido mucho apoyo no solo del público, sino también de la prensa escrita, y de las radios independientes. Y mucho cariño, porque también hemos ido muchas veces, conocemos muy bien, por ejemplo, todo el territorio mexicano.
-Termino. ¿Una tarea pendiente?
-La estoy llevando a cabo ya desde hace un tiempo; preocuparme más de mi familia y de los míos. De mi hermano, de mis sobrinos, de estar pendiente de mis padres, de mis amigos más cercanos…Cuidar a la gente que con tantos años en la carretera por un momento se descuidó un poquito este flanco. ll final, lo importante en la vida es el amor que das y el amor que recibes, no hay nada más al final del camino.
