La Filmoteca de Cantabria ofrecerá una jornada sobre la música en el cine

La Filmoteca de Cantabria Mario Camus ofrecerá el 18 de octubre una jornada sobre la importancia de la música en las producciones audiovisuales. La iniciativa, ... cuya inscripción está abierta desde este lunes, forma parte de los Diálogos de Cine y Producción que organiza la Filmoteca.

Esta edición, la número 44 y que se titulará 'Qué bien suena eso del cine', contará con la participación de los compositores Abel Hernández, Beatriz López-Nogales y Víctor Reyes. La jornada comenzará a las 10.00 horas con la charla 'Creación musical para cine y televisión desde los márgenes sonoros' de Abel Hernández, en la que hablará de su trayectoria profesional y su viaje desde el pop alternativo hasta la composición para la gran y pequeña pantalla.

A las 12.00 horas será el turno de Beatriz López-Nogales que, con la ponencia 'La música, un lenguaje clave en el cine: el caso de 'Los últimos románticos', compartirá el proceso creativo que dio vida a la música de esta película, desde las primeras ideas hasta la escritura de la partitura, la grabación y la postproducción.

Posteriormente, a las 16.00 horas, Víctor Reyes explorará con su intervención 'Desde mi pantalla' la manera de abordar la composición de una banda sonora en el espacio digital de hoy en día, detallando mecanismos, recursos y necesidades de producción de películas y series de televisión en la época actual. Y a partir de las 17.30 horas, una mesa redonda de los tres ponentes y compositores con los asistentes cerrará la jornada formativa.

El director de Cantabria Film Commission, Víctor Lamadrid, ha explicado que el objetivo de esta nueva jornada formativa es poner en valor la música en el cine y en las series, un elemento que «pasa inadvertido y que, entre otras cosas, acompaña a la acción y refuerza los momentos que se transmiten a través de la pantalla».