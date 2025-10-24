Gorka Hermosa gana por quinta vez el premio a la mejor composición del año

El acordeonista, compositor y pedagogo Gorka Hermosa ha obtenido el primer premio en el 'International Composition Contest', celebrado en Montargis (Francia). La obra premiada es ... su Sonata nº3 'Peace Dream', la versión para acordeón solo de la obra 'Peace Dream Concerto', que fue un encargo para ser estrenado en el mítico auditorio de la Berliner Philarmonie durante el Festival por la Paz celebrado en mayo del pasado año. Gorka escribió una obra para ser interpretada por tres solistas (entre ellos él mismo) y orquesta. La obra está basada en dos melodías tradicionales: la ucraniana Peca y la rusa Pato de pradera, que se relacionan en toda la pieza de diferentes maneras: lucha, amor, odio, guerra, esperanza...

En el primer movimiento se evocan tiempos pasados mejores, frente a la guerra actual y esperanza por un futuro mejor; el segundo medita sobre la irracionalidad de la violencia en el ser humano y el tercero pone de relieve las dos contradictorias caras (infernal y bondadosa) del ser humano intercalando entre pasajes de diabólica dificultad y velocidad recitados de la biblia como 'no matarás', 'ofrece la otra mejilla', o 'perdona y serás perdonado'.

Tras el éxito del estreno en Berlín, Vladimir Stupnikov, ganador de los principales concursos internacionales de acordeón en los últimos años, propuso a Gorka Hermosa arreglar para acordeón solo esta obra y la grabó, siendo la versión que ha escuchado el jurado del certamen a la mejor composición del año. En los últimos nueve años más de 60 orquestas de todo el mundo EE UU, China, Corea, Brasil, Turquía y formaciones europeas como la Berliner, han interpretado las composiciones de Gorka Hermosa en auditorios como la National Opera Kennedy Center de Washington. Y sus canciones han sido grabadas por artistas como Silvio Rodríguez.

Galardonado con el Premio de Composición CIA-IMC Unesco en 2013, ha obtenido ya, con la de este otoño, en cinco ocasiones el premio a la mejor composición del año para acordeón que otorga la Confederación Mundial del Acordeón (CMA) y el 'PIF Castelfidado' 2020 en Italia.

Próximo estreno de documental

Como intérprete fue el primer acordeonista en tocar con una orquesta en España (la de RTVE) y posteriormente lo ha hecho con otras como la de Euskadi. Ha dado conciertos por China, Irán, América y Europa y clases magistrales en los conservatorios más importantes del mundo (Moscú, Pekín, Praga o Varsovia). Su colaboración con músicos abarca una gran diversidad de músicas con creadores como Paquito D'Rivera (Premio Grammy), Jorge Pardo, Ara Malikian, La Mari (Chambao), como India Martínez, Carles Benavent, Asier Polo o Celtas Cortos... En breve estrenará el documental 'El túnel del fuelle' que ha codirigido con el realizador Iñaki Pinedo.

Ha publicado siete libros y grabado 13 CDs propios, además de colaborar en más de una treintena de otros artistas. Desde 2022 se organiza en Tianjin (China) cada año un concurso que lleva su nombre donde acordeonistas de todo el mundo interpretan sus obras. Además, se fundó en su honor la 'Accademia di Música Hermosa' en Nicosia (Italia) y en 2019 fue elegido en una macroencuesta de la revista neoyorquina 'Accordion Stars', en la que participaron 27.000 personas de 126 países, como uno de los diez acordeonistas más queridos del mundo.