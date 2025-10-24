El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El músico Gorka Hermosa. Pepe Lamarca
Gorka Hermosa gana por quinta vez el premio a la mejor composición del año

El acordeonista, pedagogo e investigador, primer premio en el 'International Composition Contest', galardón que concede la Confederación mundia

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Viernes, 24 de octubre 2025, 15:04

El acordeonista, compositor y pedagogo Gorka Hermosa ha obtenido el primer premio en el 'International Composition Contest', celebrado en Montargis (Francia). La obra premiada es ... su Sonata nº3 'Peace Dream', la versión para acordeón solo de la obra 'Peace Dream Concerto', que fue un encargo para ser estrenado en el mítico auditorio de la Berliner Philarmonie durante el Festival por la Paz celebrado en mayo del pasado año. Gorka escribió una obra para ser interpretada por tres solistas (entre ellos él mismo) y orquesta. La obra está basada en dos melodías tradicionales: la ucraniana Peca y la rusa Pato de pradera, que se relacionan en toda la pieza de diferentes maneras: lucha, amor, odio, guerra, esperanza...

