Jawbone, este jueves en Santander

Todo empezó, como tantas veces, con una colaboración. Paddy Milner (teclado y voces) y Marcus Bonfanti (guitarra y voces), se juntaron para dar forma a unas cuantas canciones. Más tarde llegaron Rex Horan (bajo y voces) y Evan Jenkins (batería y percusión). El dúo ya era una banda: Jawbone. Y venían, además con galones. Entre unos y otros habían tocado con Eric Clapton, Jack Bruce, Van Morrison, Robert Plant, Dave Gilmour, Tom Jones, Ginger Baker, Ronnie Wood, Shuggie Otis, Laura Marling, James Hunter, Phil Manzanera, Garth Hudson o Jimmy Carl Black entre otros.

Precisamente, en enero telonearon a Clapton, Morrison y Jones en el concierto que Paul Jones organiza cada año con fines benéficos.

Dicen quienes escuchan su música que es una mezcla entre el blues británico de los primeros Stones con el rock sureño de Little Feat. Este jueves será posible comprobarlo en la Sala Black Bird (21.30 horas)

El concierto Día: Jueves 8 de noviembre Hora: 21.30 Lugar: Sala Black Bird [c/Vista Alegre 13, Santander] Entradas: Anticipada 15 euros - Taquilla 18 euros. En Santander: 3er Tiempo (Plaza de la Esperanza) Internet: www.entradas.liberbank.es [+gastos de distribución]

La escena del blues rock británico ha dado grandes nombres a lo largo de su historia como John Mayall y sus Bluesbreakers -con Eric Clapton y Peter Green, quienes más tarde conformarían Cream y Fleetwood Mac-, The Yardbirds, Ten Years After, The Animals, o más recientemente, y continuando con la tradición Ian Siegal, Matt Schofield, Bex Marshall o Joan Shaw Taylor.

A este último listado habría que añadir al propio Marcus Bonfanti, uno de los nombres con mayúsculas de esta nueva hornada surgida en Reino Unido que está creando escuela. Ejerce también como guitarrista y frontman de los históricos, y aún en activo, Ten Years After.

Desde que escuchó la primera nota del Black Dog de Led Zeppelin, Bonfanti supo que quería ser guitarrista. Este joven e hiperactivo músico del norte de Londres es una mezcla perfecta entre Seasick Stevie y Jimmy Page. Su estilo -a pesar dominar estilos como el blues, el country y el folk- es el blues rock, plagado de riffs robustos, con su característico dobro y dominio del slide, un gran trabajo vocal y su personal manera de atacar la armonía. A esto hay que unir una gran potencia escénica que trae a la memoria al mejor Rory Gallagher. Tres excelentes trabajos a su espalda: 'Hard Times' (Guitar Label, 2009), 'What Good Am I to You?' (Guitar Label, 2010) y 'Shake the Walls' (Cadiz Music, 2013), avalados por la crítica especializada, y un número indecente de directos son su mejor reclamo.

Junto a Marcus Bonfanti encontramos al frente de Jawbone a Paddy Milner, uno de los grandes pianistas de blues de Europa que también compone y canta. Desde muy temparana edad absorbió el blues y el boogie, se sumergió en el jazz, la música clásica y la música folk americana, llegando a tocar con el legendario Jonnie Johnson y aprendiendo de primera mano de Jon Cleary en Nueva Orleans.

Con sólo diecinueve años ya irrumpió en la escena por derecho propio con un sorprendente álbum: '21st Century Boogie', donde quedó patente para la crítica especializada su respeto por la tradición del blues. Ganador del British Blues Award como mejor pianista en 2012 y 2015, destaca también su contribución a una sesión de BBC Radio 2 que le valió una nominación a un Premio Sony.