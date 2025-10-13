La Coral de Torrelavega edita un CD con las grabaciones más importantes de su siglo de historia

Blanca Carbonell Santander Lunes, 13 de octubre 2025, 15:27 Comenta Compartir

La Sociedad Coral de Torrelavega acaba de editar un doble disco CD con las grabaciones más destacadas de su siglo de vida, que recoge desde sus primeros álbumes de 78 rpm. en pizarra hasta la obra más reciente, la op.178 'Centenario Coral. Sociedad Coral de Torrelavega', con música de Antonio Noguera y letra de Manuel Egusquiza, compuesta para la efeméride. El doble disco contiene treinta y nueve obras a través de las cuales la agrupación repasa al elenco de autores y de solistas que en estos cien años han cantado en la coral en decenas de escenarios de todo el mundo.

La presentación pública de este trabajo tendrá lugar el miércoles 22 de octubre en un acto que se desarrollará en el Teatro Municipal Concha Espina, donde se escucharán algunas obras y otras serán interpretadas en directo. El acto terminará con el reparto del CD de forma gratuita entre los asistentes. El primer CD incluye las primeras grabaciones en disco de pizarra que se han digitalizado para la ocasión, las grabaciones de 1971 dirigidas por Lucio Lázaro, y grabaciones en casete dirigidas por Amador García. También se han incluido grabaciones realizadas en 1997 dirigidas por Manuel Egusquiza y las del 75 aniversario con la Orquesta de Ekaterinenburgo y orquestación de Juan José Solana.

En el segundo CD, el director de la coral, Manuel Egusquiza, ha incluido obras interpretadas en los últimos años por la formación musical ya grabadas, junto a otras que se han grabado para este CD. La última es 'Centenario Coral, Sociedad Coral de Torrelavega' op.178 de A. Noguera. Este doble álbum recoge registros recopilados a través de las distintas técnicas de grabación que se han ido sucediendo en el último siglo: disco de pizarra, cintas de casete, vinilo y CD.