Martes, 30 de septiembre 2025

'Horas infinitas' es el nuevo sencillo de La Fuga, que estará incluido en el próximo disco de la banda cántabra, 'Justo después del silencio'.

Tras conocer a lo largo de estos meses los últimos lanzamientos que forman una fotografía completa de lo que será su nuevo trabajo, esta vez, los de Reinosa presentan una balada en la que a través de un videoclip de una gran carga visual a través de sombras, ofrece una radiografía de La Fuga mucho más íntima y personal.

'Horas Infinitas' traslada a un encuentro fugaz, una noche en la que todo cambia y muestra la complicidad de quienes se entregan a un desliz imposible. Entre guitarras y confesiones, La Fuga narra esas horas intensas en las que ninguno de los dos protagonistas de la nueva canción querían dejar atrás, ese punto de no retorno en el que la pasión supera a cualquier arrepentimiento.

Con la energía y pulso que define al grupo, el tema convierte una historia breve de un single en una emoción inolvidable, explorando el anhelo de prolongar lo efímero y celebrar lo inesperado.

'Horas Infinitas ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Temas

DMúsica

Reinosa

Disco